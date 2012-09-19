نظام آموزشی جدید با ورود کلاس اولی ها به مدرسه کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حلیمی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین جشن شکوفه های نوآموز استان البرز در مدرسه ابتدایی دخترانه شاهد فاطمه عرب در ناحیه دو آموزش و پرورش کرج گفت: در نظام آموزشی جدید هم به جایگاه تربیتی و آموزشی معلمان به عنوان مربی اهمیت داده شده هم رشد و بالندگی فرزندان این جامعه به صورت ویژه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تحقق این اهداف با همکاری کادر آموزشی و اولیاء دانش آموزان امکان پذیر است، گفت: نباید تعلیم و تربیت را فقط به مدرسه واگذار کرد و اولیا دانش آموزان نیز در این امر مشارکت داشته باشند.



وی افزود: یکی از زمینه های همیاری اولیاء دانش آموزان و مسئولان در حیطه آموزش و پرورش، کمک در هوشمند سازی مدارس است.



حلیمی افزود: از ابتدای این طرح تا کنون سه هزار کلاس درس در این استان هوشمند شده و هوشمند سازی 11 هزار کلاس درس موجود همیاری اولیاء و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط را می طلبد.



وی تاکید کرد: تمام تلاش ما فراهم کردن فضای کافی آموزشی و پرورشی برای رشد دانش آموزان در تمام موضوعات اعم از اخلاقی، علمی و اجتماعی است.





