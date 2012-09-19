ایجاد شهرک صنعتی ایلام ویژه صنایع پایین دستی پتروشیمی در حال مطالعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور معاونین استانداری و مدیران دستگاه های مربوطه برگزار شد با بیان این مطلب گفت: توسعه شهرک های صنعتی از این جهت ضرورت و اهمیت دارد که به دلیل نبود راه های مناسب و دوری از راه های اصلی و همچنین نبود راه آهن در استان و دیگر موانع ، سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری در استان ندارند.

وی ادامه داد: توجه به امتیازات و امکاناتی که شهرک های صنعتی در اختیار سرمایه گذاران و تولید کنندگان می گذارد فرصت مناسبی است که بتوانیم از این راه به توسعه استان کمک کنیم و ایجاد شهرک های صنعتی ظرفیت جدیدی را برای تولیدکنندگان در استان مهیا می کند.

وی با اشاره به اهمیت صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی ادامه داد: صنعت پتروشیمی ماهیتا برای استان به غیر از ایجاد اشتغال تأثیر دیگری ندارد و حتی در چرخه اقتصادی استان هم بی تأثیر است و لذا ما باید از این ظرفیت برای صنایع پایین دستی استفاده کنیم که هم در چرخه اقتصادی استان تأثیرگذار است و هم ایجاد اشتغالی بسیار بیشتر از خود پتروشیمی در پی دارد و همچنین در ایجاد درآمد و ثروت در استان و صادرات به استان های دیگر و حتی خارج از کشور دخیل است و باعث ایجاد رونق اقتصادی در استان می شود .

استاندار ایلام بیان داشت: با توجه به اهمیت و ضرورت ایجاد صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع پتروشیمی در جوار این کارخانه مزایای بسیار زیادی دارد و فعالیت های تولیدی را آسان تر می کند.

اعلایی در خصوص واحدهای غیرفعال شهرک صنعتی ایلام اظهار داشت: ما از سال 89 فعالیت گسترده ای را برای فعال نمودن این واحدها انجام داده ایم که مذاکره با بانک های عامل و ایجاد تفاهم هایی دراین خصوص که واحدهای صنعتی و تولیدی امکان فعالیت داشته باشند را مهیا ساختیم و در حال حاضر نیز اکثر واحدهایی که امکان فعال نمودن آنها وجود داشته است در حال تولید هستند و برخی از واحدها که امکان فعالیت نداشتند با همکاری بانک ها و فعال نمودن تضامین آنها در حال واگذاری به اشخاص دیگر هستند که بتوانند فعالیت و تولید خود را از سر بگیرند.

استاندار ایلام در ادامه با تأکید براستفاده دستگاه ها از سامانه مدیریت پروژه های عمرانی استان تأکید کرد: از زمان ورود دکتر احمدی نژاد تحولات اساسی در مدیریت استان ها به وجود آمد که از جمله آن می توان به حذف سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که به معاونت برنامه ریزی استانداری تبدیل شد که نقش توزیع اعتبارات را در استان ها بر عهده دارد.

وی عنوان کرد: این حرکت به این معنی است که کارهای استان ها در خود استان صورت گیرد و مدیریت ارشد استان نقش اصلی را در توزیع اعتبارات ایفا کند در همین راستا معاونت عمرانی نیز مسئولیت نظارت بر پروژه های عمرانی و بازوی نظارتی معاونت برنامه ریزی را ایفا نمود و این سامانه نیز در راستای بحث نظارت معاونت عمرانی طراحی شده است و از طریق این سامانه وضعیت موجود پروژه های عمرانی استان و پیشرفت های فیزیکی این پروژه ها قابل رصد است و دستگاه های مرتبط باید به صورت پیوسته و مستمر اطلاعات و روند پروژه ها را در این سامانه به روزرسانی کنند و تخصیص اعتبارات عمرانی نیز از همین طریق در استان صورت می گیرد.

اعلایی در ادامه با اشاره به پروژه های مهر ماندگار در استان اضافه کرد: بخشی از اعتبارات پروژه های مهر ماندگار از طریق فروش اوراق مشارکت تأمین می شود و سهم استان ایلام حدود 100 میلیارد ریال است که از طریق فروش اوراق مشارکت بانک تجارت به مردم استان ارائه می شود و این کار علاوه بر این که سود مالی برای مردم دارد باعث صرف اعتبارات در پروژه های خود استان خواهد شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) گفت: آمریکا و اسرائیل به خیال خود فکر می کنند که می توانند نور خدا را خاموش کنند که سخت در اشتباهند.

استاندار ایلام افزود: دشمنان اسلام با این فعالیت ها به دست خود اسلام را در جهان گسترش می دهند و کلیه اتفاقات نشان می دهد که مقدمات سیطره اسلام در جهان فراهم شده است و کلیه حرکت های مردم کشورهای مختلف نشان از اسلام خواهی و آزادگی ملت ها دارد.

اعلایی تصریح کرد: کلیه فشارهای اقتصادی، سیاسی ، نظامی و غیره که از طرف کشورهای سلطه گر جهان علیه مسلمانان جهان و حرکت های اسلامی انجام می شود هیچ گونه مانعی برای گسترش اسلام در جهان نیست و ملت های مسلمان جهان با عزم راسخ برای جهانی کردن اسلام ناب محمدی(ص) در حرکت و تلاشند.