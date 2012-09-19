کوهپیمایی خانوادگی بزرگ در تپه نورالشهدای شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزش صبحگاهی و مسابقات ورزشی متنوع از دیگر برنامه های این کوهپیمایی است.

این برنامه ساعت 7 صبح روز جمعه 31 شهریور ماه جاری از بوستان کوهپایه واقع در دروازه قرآن به سمت تپه نورالشهدا برگزار می شود.

نفرات برتر مسابقه شنا ویژه آقایان شاغل در شهرداری مشخص شدند

مدیر تربیت بدنی شهرداری شیراز اظهار داشت: مسابقات شنا ویژه آقایان شاغل در شهرداری شیراز در 3 رده سنی برگزار شد.

عباس رضایی مدیرافزود: این مسابقه در استخر احسان برگزار شد که طی آن در رده سنی زیر 30 سال ، غلامرضا اسفندیاری از سازمان آتش نشانی، قاسم داورپناه از شهرداری منطقه دو و مجید مردای از سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.

مدیر تربیت بدنی شهرداری شیراز گفت: در رده سنی 30 تا 40 سال روح اله شیرین فشان و حمید گودرزی از سازمان آتش نشانی و هادی پورکاظمی از سازمان زیباسازی مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و در رده سنی 40 سال به بالا نیز محمدباقر کریم نسب از شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی مقام اول ، علی اصغر همتی از سازمان آتش نشانی مقام دوم و محمدرضا موذنی از شورای اسلامی شهر شیراز مقام سوم را از آن خود کردند.

تشکیل کمیته هایهم اندیشی اساتید ودانشجویان برای احیا امربه معروف در پیام نورشهرهای فارس

رئیس دانشگاه پیام نوراستان فارس گفت: درحوزه امربه معروف ونهی از منکر باید به جای شعار و فعالیت های نمایشی به دنبال اقدامات عملی وملموس باشیم.

سعید مظلومیان که درکارگروه امربه معروف ونهی از منکر وکمیته حجاب وعفاف دانشگاه پیام نوراستان سخن می گفت، با اشاره به اهمیت موضوع امربه معروف ونهی از منکر اظهارداشت: سلامت جامعه به انجام فریضه مهم امربه معروف ونهی از منکر ارتباط دارد.

وی اضافه کرد: احیا امربه معروف ونهی از منکرموجب بقای اسلام وانسانیت خواهد شد اما ترک این فریضه مهم نیز موجب خسران وزیان فراوان برای بشریت است.

وی اضافه کرد: اجرای برنامه های مرتبط با امر به معروف ونهی از منکر یک وظیفه شرعی وقانونی است که باید با تدوین راهکارهای مناسب این فریضه مهم، شاهد نتایج عملی وکاربردی آن درجامعه خصوصاً در محیط دانشگاه باشیم.

مظلومیان با بیان اینکه توجه به امرمهم عفاف وحجاب، از نتایج احیا امربه معروف ونهی از منکر است، اظهارداشت: اگر چه دانشگاه پیام نور از نظر فرهنگی،سالم ترین فضای آموزشی را دارد اما با تشکیل کمیته های هم اندیشی اساتید ودانشجویان می توان برای احیا و ارتقای امربه معروف در محیط این دانشگاه تلاش بیشتری کرد.