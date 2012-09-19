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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

سمرقندی:

49 هزار دانش آموز به جمع دانش آموزان آذربایجان غربی افزوده شدند

49 هزار دانش آموز به جمع دانش آموزان آذربایجان غربی افزوده شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: در سال تحصیلی جدید 49 هزار و 370 دانش آموز به جمع دانش آموزان استان افزوده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی نوآموزان استان افزود: در سال تحصیلی جدید 13 هزار کلاس درس در استان امسال آماده پذیرش 302 هزار نفر دانش آموز مقطع ابتدایی است.

وی ادامه داد: این دانش آموزان در دو هزار و 951 مدرسه در استان تحصیل می کنند که امسال 49 هزار و 379 دانش آموز به جمع دانش آموزان این مقطع افزوده شده است.

سمرقندی افزود: از این تعداد دانش آموزان 19 هزار نفر پیش دبستانی هستند که 948 کلاس درس برای آنان درنظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: در سال تحصیلی جدید با توجه به ظرفیتهای استان برنامه ها و طرح های متنوعی در حوزه تربیت بدنی، سلامت و آسیبهای اجتماعی اجرا می شود.

سمرقندی یاد آور شد: آموزش و پرورش با آمادگی کامل در راستای حمایت مالی از این طرح ها امسال به استقبال سال تحصیلی جدید می رود.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید نیز گفت: تمام برنامه های آموزش و پرورش و برنامه های حوزه تربیت بدنی و سلامت آماده اجراست و این برنامه ها بزودی برای عملیاتی شدن به مناطق ارائه می شود.

مراسم آغاز سال تحصیلی نوآموزان در مدرسه امام علی (ع) ارومیه با حضور مسئولان آموزش و پرورش آذربایجان غربی و دانش آموزان پیش دبستانی و کلاس اولی ها برگزار شد.

برگزاری برنامه کاروانهای شادی با همکاری اتوبوسرانی ارومیه در سطح شهر و مناطق 24 گانه آموزش و پرورش و برنامه های متنوع فرهنگی هنری در مدارس استان از جمله برنامه هایی بود که همزمان با نواخته شدن زنگ شکوفه ها به اجرا در آمد.

کد مطلب 1700075

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