به گزارش خبرنگار مهر، فریمان ابراهیم زاده ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: اولین کارگاه کشوری آموزش صیانت از خانواده 20 آبان ماه سال جاری در شیروان و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را حفاظت از خانواده به عنوان عنصر اصلی جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ذکر کرد و افزود: صیانت از بنیان خانواده ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را کاهش داده و محیط زندگی اجتماعی را ایمن و مناسب‌تر می‌سازد.

رئیس کمیته علمی بنیاد صیانت از خانواده شیروان اضافه کرد: در این کارگاه آموزشی مدیران بنیاد صیانت از خانواده استان‌های کشور، مسئولین قوه قضاییه و برخی از مسئولین کشوری حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد صیانت از نهاد در خانواده خراسان شمالی در شهریور ماه سال جاری راه اندازی شده است.

هفته پیش معاون رییس کل دادگستری خراسان شمالی در جلسه کارگروه خانواده استان از تشکیل بنیاد صیانت از خانواده در شهرستان بجنورد خبر داد و گفت: این بنیاد با هدف حفظ نهاد خانواده در تمامی شهرستان‌های خراسان شمالی ایجاد می‌شود.

مسلم محمد یاران اظهار داشت: این بنیاد با هدف افزایش سطح امنیت در نهاد خانواده، تحکیم بنیاد خانواده و نیز کاهش آمار طلاق در جامعه ایجاد می‌شود.