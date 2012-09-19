توضیح وزیر نیرو درباره شائبه افزایش قیمت برق

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه برق افزایش پیدا می کند؟ افزود: این افزایش قیمت، احساسی است که مردم از بابت دریافت قبض های خود در تابستان دارند.

وی با بیان اینکه در تابستان مصرف برق بالا می رود و به دلیل پلکانی بودن تعرفه ها قیمت ها نیز بالا می رود، افزود: مردم احساس می کنند که این قیمت ها افزایش داشته است در حالی که این طبیعی است و اگر شهروندان قبض های خود را با ماه های گذشته مقایسه کنند مشاهده خواهند کرد که در تعرفه ها افزایشی رخ نداده است.

نامجو همچنین درباره آخرین وضعیت آب و برق در استان زلزله زده آذربایجان شرقی نیز گفت: واحدهای مسکونی در این مناطق با سرعت آماده می شوند و باید برای انشعاب آب و برق آنها اقدام کنیم.

وزیر نیرو ادامه داد: همچنین امروز مذاکره ای با رئیس جمهور داشتیم و قرار شد نیاز وزارت نیرو از منابعی که در اختیار استان اذربایجان شرقی گذاشته شده است، برای بازسازی تأمین و این منابع با سرعت در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد تا با اتمام ساختمان ها، آب و برق آنها را تأمین کنیم.

