اولین جشنواره استانی داستان 55 کلمه ای رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این جشنواره به منظور هر چه باشکوه تر برگزار کردن برنامه های دهه کرامت و بسط و گسترش فرهنگ منور رضوی برپا می شود.

وی بیان داشت: موضوع داستان ها پیرامون زندگی و ابعاد شخصیت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، احمد بن موسی (شاهچراغ) (ع) و حضرت بی بی حکیمه (س) است.

کمالوندی با اشاره به داوران اولین جشنواره پیامک رضوی و همچنین جشنواره داستان 55 کلمه ای رضوی، عنوان کرد: در این جشنواره ها از ظرفیت منحصر به فرد داوران استانی استفاده شده است.

وی افزود: داوران جشنواره های استانی 55 کلمه ای، "رضا گشتاسب"، "حسن بهرامی" و "حمید رضا صفایی" و داوران پیامک ادبی رضوی "مسعود رضایی"، "سید غفار موسوی" و"عنایت عباسی" هستند.

دبیر اجرایی جشنواره های رضوی استان افزود: مهم ترین محورهای جشنواره پیامک رضوی، تک بیت ها و جملات ادبی با موضوع حال و هوای عرفانی بارگاه و صحن و سرای حضرت امام رضا (ع)، تمثیل ها و رویا پردازی ها و صور خیال و سایر آرایه های ادبی در شعر و نثر و زندگی نامه، سفرنامه تاریخی امام رضا (ع) به ایران، جملات کوتاه با الهام از روایات و احادیث مرتبط با آن حضرت است.

کمالوندی با بیان اینکه تا پایان مهلت مقرر 350 پیامک به سامانه پیام کوتاه این جشنواره رسیده است، عنوان کرد: پس از بررسی این تعداد پیامک رسیده، هشت پیامک برتر انتخاب و اول مهرماه به برگزیدگان جوایزی از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجموعه پیامک های بررسی شده برای ارزیابی نهایی به جشنواره پیامک ادبی رضوی کشور ارسال شد، افزود: یک اثر از این مجموعه به عنوان برگزیده استان در مراسم پایانی که همزمان با دهه کرامت در تهران برگزار می شود، تقدیر خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد: از مجموعه پیامک های سراسر کشور نیز 14 پیامک برگزیده توسط دبیرخانه بین المللی جشنواره امام رضا (ع) تقدیر خواهد شد و مجموعه آثار برگزیده در کتابی به چاپ خواهند رسید.

کمالوندی افزود: مراسم اختتامیه این جشنواره 30 شهریور ماه در شهرستان باشت و با معرفی منتخبین برگزار و به هشت اثر برگزیده این جشنواره جوایزی اهدا می شود.