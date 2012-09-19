شورای هماهنگی تبلیغات مردم را به شرکت در آیین های هفته دفاع مقدس دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام با صدور بیانیه ای ، ضمن گرامیداشت این ایام، مردم را به شرکت در آیین های گرامیداشت این هفته دعوت کرد.
در این بیانیه آمده است : هفته دفاع مقدس ، یادآور پایداری مردان نستوهی است که با اتکاء الهی و پشتوانه زعامت پیامبر گونه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و همچنین ملّتی بزرگ، نام خود را بر تارک هستی به ثبت رسانید.
این بیانیه حاکیست: هشت سال جنگ تحمیلی با دشمنانی که تمام جهد خود را صرف آن نمود تا بتواند مردم خستگـی ناپذیر را به زانو درآورده و بر خیال خام خود آنها را وادار به تسلیم کند ، اما حسرت این اندیشه پلید برای همیشه بر سینه آلوده به زنگار کینه و پلیدی شان نشست.
این بیانیه می افزاید: دوران دفاع مقدس یاد آور غیوری مردان و شیر زنان ایران اسلامی است که با تربیت فرزندانی از جنس حماسه و ایثار در راه اعتلای آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی جان خود را فدا کرده و آرامش، امنیت، سربلندی ، پیشرفت و سر افرازی را برای جامعه امروز به ارمغان بگذارند.
در پایان این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام ضمن نکوداشت یاد وخاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و تبریک این ایام که با دهه کرامت نیز مقارن شده ، از امت شهید پرور و ولایت مدار استان ایلام دعوت می کند با حضور خود در در آیین های گرامیداشت این هفته مقدس وفاداری خود به آرمانها و ارزشهای والای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر نظام نشان دهند.
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