شورای هماهنگی تبلیغات مردم را به شرکت در آیین های هفته دفاع مقدس دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام با صدور بیانیه ای ، ضمن گرامیداشت این ایام، مردم را به شرکت در آیین های گرامیداشت این هفته دعوت کرد.

در این بیانیه آمده است : هفته دفاع مقدس ، یادآور پایداری مردان نستوهی است که با اتکاء الهی و پشتوانه زعامت پیامبر گونه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و همچنین ملّتی بزرگ، نام خود را بر تارک هستی به ثبت رسانید .

این بیانیه حاکیست: هشت سال جنگ تحمیلی با دشمنانی که تمام جهد خود را صرف آن نمود تا بتواند مردم خستگـی ناپذیر را به زانو درآورده و بر خیال خام خود آنها را وادار به تسلیم کند ، اما حسرت این اندیشه پلید برای همیشه بر سینه آلوده به زنگار کینه و پلیدی شان نشست .