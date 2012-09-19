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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۳۹

در ایلام؛

شورای هماهنگی تبلیغات مردم را به شرکت در آیین های هفته دفاع مقدس دعوت کرد

شورای هماهنگی تبلیغات مردم را به شرکت در آیین های هفته دفاع مقدس دعوت کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی تبلیغات ایلام مردم را به شرکت در آیین های هفته دفاع مقدس دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام با صدور بیانیه ای ، ضمن گرامیداشت این ایام، مردم را به شرکت در آیین های گرامیداشت این هفته دعوت کرد.

در این بیانیه آمده است : هفته دفاع مقدس ، یادآور پایداری مردان نستوهی است که با اتکاء الهی و پشتوانه زعامت پیامبر گونه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و همچنین ملّتی بزرگ، نام خود را بر تارک هستی به ثبت رسانید.

این بیانیه حاکیست: هشت سال جنگ تحمیلی با دشمنانی که تمام جهد خود را صرف آن نمود تا بتواند مردم خستگـی ناپذیر را به زانو درآورده و بر خیال خام خود آنها را وادار به تسلیم کند ، اما حسرت این اندیشه پلید برای همیشه بر سینه آلوده به زنگار کینه و پلیدی شان نشست.

این بیانیه می افزاید: دوران دفاع مقدس یاد آور غیوری مردان و شیر زنان ایران اسلامی است که با تربیت فرزندانی از جنس حماسه و ایثار در راه اعتلای آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی جان خود را فدا کرده و آرامش، امنیت، سربلندی ، پیشرفت و سر افرازی را برای جامعه امروز به ارمغان بگذارند.

در پایان این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام ضمن نکوداشت یاد وخاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و تبریک این ایام که با دهه کرامت نیز مقارن شده ، از امت شهید پرور و ولایت مدار استان ایلام دعوت می کند با حضور خود در در آیین های گرامیداشت این هفته مقدس وفاداری خود به آرمانها و ارزشهای والای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر نظام نشان دهند.

کد مطلب 1700084

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