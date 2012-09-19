به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسرافیلی شاعر کشورمان در دومین شب شعر حافظ که عصر گذشته در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد با اشاره به اشعار شهریار گفت: زبان آذری زبانی است که بسامد کلمات و ترکیبات به ویژه جناس در آن فراوان دیده می شود که استفاده از جناس ویژگی خاصی به زبان می‌دهد و موجب بهره‌مندی عاطفی مخاطب می‌شود.

حسین اسرافیلی ادامه داد: استاد شهریار در شعرهایش خصوصا در منظومه حیدربابا توانسته از زبان امروزی شهر و روستای آذربایجان بهره بگیرد.

وی بیان احساسات و عواطف را یکی از ویژگی‌های شعرهای آذری برشمرد و گفت: زبان آذری، زبان عاطفه است و کسانی که حتی به این زبان مسلط نیستند می‌توانند از حالت‌ها و رفتار مفاهیم رامتوجه شوند و پی به موضوع ببرند.

حسین اسرافیلی زبان آذری را زبان فتوت‌ها، حکمت‌ها،جوانمردی‌ها و منش‌های انسانی در اجتماع دانست و گفت: در شعر ترکی رفتارهای امروزین و دیروزین در ادبیات ترک زبانان فراوان دیده می‌شود.

این هنرمند اشعار استاد شهریار چه در شعرهای فارسی و چه در شعرهای ترکی را سرشار از فولکلور اجتماعی ذکر کرد و در ادامه گفت: در منظومه حیدربابای شهریار بسیار پند و اندرز وجود دارد و وی توانسته این فولکلورهای اجتماعی و عامه مردم را با زبان امروزی در شعرهای خود بگنجاند.

آنچه یک ملت از شاعر خود انتظار دارند، در اشعار شهریار هویدا است

مصطفی محدثی خراسانی نیز در این برنامه خصوص اشعار استاد شهریار گفت: آنچه یک ملت از شاعر خود انتظار دارد در شعرهای استاد شهریار هویدا است و ما ملت ایران عاشق مهر، حماسه، عشق، عرفان و محبت به اهل بیت (ع) هستیم که تمامی این ویژگی ها در شعر های شهریار متجلی شده است.

این شاعر کشورمان در ادامه ارتباط با توده‌های مردم را یکی از ویژگی‌های شعرهای استاد شهریار برشمرد و گفت: شهریار توانست با دو زبان فارسی و ترکی بامردم ارتباط برقرار کند که زبان ترکی بعد از زبان فارسی پر پوشش ترین زبان به شمار می‌آید.

محدثی خراسانی همچنین در این مراسم دو غزل راتقدیم به استاد شهریار کردند.

سودابه امینی ، سید اکبر میر جعفری ، قربان ولیئی و اصغر معاذی از دیگر شاعرانی بودند که در بخش اول برنامه به شعرخوانی پرداختند.

در بخش دوم شعر خوانی که با دف نوازی حافظ ایمانی آغاز شد، این شاعر جوان اشعاری را در وصف امام رضا(ع) با دف نوازی قرائت کرد.

تلاش شاعران بر این بوده که فرهنگ را بر سیاست ترجیح دهند

اسماعیل امینی شاعر و استاد دانشگاه از دیگر شاعران آذری زبان بود که در این برنامه مطالبی را در خصوص فرهنگ و سیاست بیان کرد و ادامه داد: تمام تلاش شاعران بر این بوده که فرهنگ را بر سیاست ترجیح دهند و در واقع به نظر من عالم سیاست عالم مرز بندی و سیم خاردار است و انسان رقیب پیدا می کند ولی در عالم فرهنگ و شعر این طور نیست و زمانی که شاعری شعر و مطلبی رابیان می‌کند در واقع برای تمامی دنیا بیان کرده است.

این پژوهشگر، عالم شعر و هنر را وابسته به عواطف و احساسات خواند و گفت: در عالم شعر و هنر معیار خاصی برای ارزیابی نیست و همانند شخصی است که در ورزش رکورد می زند زیرا هیچ توافقی در این زمینه وجود ندارد.

امینی در ادامه برنامه در خصوص اشعار طنز شهریار و کمی توجه پژوهشگران در آن خصوص گفت: با توجه به این که من در حوزه طنز فعالیت دارم در لابه لای شعر‌های ترکی استاد شهریار که در حوزه طنز است بسیاری از مسائل غمگین و تلخ اجتماعی با نگاهی انسانی و نافذ که آمیزه‌ای از حکمت بوده دیده می‌شود که متاسفانه پژوهشگران و محققان کمتر به آن توجه دارند.

وی ادامه داد: در کارهای تحقیقی دیده ام که در خصوص اشعار استاد شهریار محققان مطلب و پایان نامه نگاشته اند، اما متاسفانه در زمینه طنزهای حکمت آمیز این شاعر کمتر مطلب دیده می شود.

اسماعیل امینی یکی از غزل‌های عاشقانه استاد شهریار با نام بهجت آباد خاطره است را غزلی خواند که توانسته به تنهایی در شعر ترکی سبکی ایجاد کند و خاطرنشان کرد: در این غزل که انتظاری عاشقانه را بیان می‌کند اشاره های طنز آمیزی وجود دارد که هم بسیار زیبا و هم تلخ و گزنده است و این غزل توانسته با استقبال روبرو شود.

در پایان برنامه جواد زهتاب، محمد سرور رجایی (شاعر افغانستان ) و علی داوودی مدیر دفتر شعر حوزه هنری اشعار و غزل هایی را قرائت کردند.

مراسم اختتامیه شب‌های شعر حافظ، امروز چهارشنبه 29 شهریور با حضور شاعرانی چون حمید رضا شکار سری، موسی بیدج، عبدالرحیم سعیدی راد، فریبایوسفی، سعید یوسف نیا، ناصر فیض و جمعی دیگر از شاعران و پیشکسوتان شعر از ساعت 16 در تالار مهر حوزه هنری برگزار می‌شود.