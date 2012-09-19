دیدار مقامات ایران با مخالفان سوری/ فقدان رهبری در اپوزیسیون مشکل حل بحران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در مصاحبه‌ خود که امروز در فایننشال تایمز منتشر شد با اشاره به دیدار دیپلماتهای ایرانی با اعضای گروه اخوان المسلمین سوریه، سلفی‌های تندرو و لیبرالهای این کشور در ایران گفت: در این دیدار دیپلمات های ایران گروه‌های سوری را تشویق کرده‌اند که «اصلاحات دموکراتیک را از طریق برخورد صلح‌آمیز و نه خشونت» بپذیرند.

لاریجانی در این گفتگو درباره ارزیابی اش از مذاکرات قاهره درباره سوریه گفت : قضاوت در مورد نتایج دیدارهای قاهره زود است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اپوزیسیون سوریه باید خواهان مشارکت سیاسی و اصلاحات باشند و نه تلاش برای نابودی حکومت اظهارداشت: این گروهها باید در روند اصلاحات مشارکت سیاسی داشته باشند و افکار خود را مطرح و راه‌ حل‌ ارایه دهند.

وی با اشاره به دخالت برخی کشورها در امور داخلی سوریه گفت: مردم و گروه های اپوزیسیون فرصت نیافته اند تا به تنهایی برای خودشان تصمیم‌گیری کنند. یکی از دلایل کندی پیشرفت در جهت یافتن راه‌ حل بحران فقدان یک رهبر است که بتواند از طرف تمام گروههای اپوزیسیون صحبت کند، همچنین چند لایه بودن ساختار گروههای مخالف هم به این موضوع دامن زده است.

لاریجانی در این گفتگو تحلیل هایی مبنی بر تمایل ایران در استفاده از بحران سوریه برای ابزار مذاکره یا انحراف اذهان از موضوع هسته ای ایران را نادرست خواند و تأکید کرد: ایران هیچ علاقه‌ای برای کشاندن دشمنان غربی و منطقه‌ای خود به جنگی بلند مدت در سوریه ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان قدرتهای غربی و چند کشور منطقه‌ای را به دلیل تأمین اسلحه برای گروههای مخالف دولت سوریه مورد سرزنش قرار داد.