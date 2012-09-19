بهره برداری از جاده اصلی نورآباد - رستم تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ عشایری به همراه فرمانداران شهرستانهای نورآباد و رستم ، نماینده ساخت و توسعه راه ها در استان فارس و معاونین اداره کل راه و شهرسازی از محورهای حوزه استحفاظی و پروژه های در دست ساخت این شهرستان ها بازدید بعمل آورد.

عشایری در این بازدید یک روزه گفت: شرایط خوب کار کردن در شهرستان های نورآباد و رستم فراهم شده است.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس ادامه داد: اولین اقدامی که در این شرایط به مردم این دو شهرستان قول داده ایم، تکمیل و به بهره برداری رساندن جاده اصلی نورآباد به شهر رستم است که پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد دارد و در دهه فجر امسال نیز به بهره برداری می رسد.

عشایری در ادامه به دو تقاطع ورودی و خروجی شهر رستم اشاره کرد و افزود: پل تقاطع ورودی شهر رستم از طرف نورآباد توسط شهرداری احداث شده که تا 45 روز دیگر عملیات طراحی،اصلاح و ایمن سازی این تقاطع شروع خواهد شد و اگر شرایط آب و هوایی اجازه دهد تا پایان امسال آن را به بهره برداری خواهیم رساند.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس اضافه کرد: تقاطع خروجی شهر رستم در طرح تفصیلی شهر رستم دیده شده که همکاران ما با بازنگری هایی، اقدامات مهندسی خود را با مشارکت شهراری انجام خواهند داد که پیش بینی می شود بین 8 ماه تا 1 سال بطول انجامد.

عشایری در بخش دیگری از سخنان خود خبرداد: تقاطع همسطح بابا میدان- گچساران نیز به صورت موقت ایجاد شده که ساماندهی آن از لحاظ علایم ترافیکی باید انجام گیرد تا حوادث احتمالی به حداقل ممکن برسد.

وی در پایان همچنین شرایط جاده های استان فارس از نظر علایم جاده ای مناسب ارزیابی کرد.

بازدید از محور هفت برم - مشایخ - بوان –نورآباد،بازدید از اداره راه و شهرسازی نورآباد،بازدید از بزرگراه نورآباد، بازدید از پل زیرگذر مصیری ( ورودی کمربندی)، بازدید از ساختمان اداری شهرستان رستم، بازدید از تقاطع بابا میدان –گچساران، بازدید از تقاطع کوپن به حسین آباد،بازدید از راه روستائی زیردو، بازدید از تنگه لله، بازدید از محور چهار خطه نورآباد ، بازدید از پروژه های مسکن مهر در دست ساخت از دیگر برنامه های سفر یک روزه قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس به شهرستان های نورآباد و رستم بود.