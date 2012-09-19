هیچ کس نباید به خودش اجازه دهد که ادیان را به تمسخر بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، جولیو ترسی وزیر امور خارجه ایتالیا، مخالفت خود را با هرگونه اقدامی که ادیان را به تمسخر می گیرد، اعلام کرد.



واکنش وی به اقدام گستاخانه یک نشریه فرانسوی در انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام(ص) صورت گرفته است.



وزیر امور خارجه ایتالیا همه کشورهای جهان را به مجرم شمردن هرگونه بی احترامی به ادیان دعوت کرد.



بر اساس گزارش آنسا، وزیر امور خارجه ایتالیا گفت برخی افراد در غرب به خاطر برانگیختن احساسات به شکل غیر مسئولانه از طریق نقض حساسیتهای دینی عمیقی که باید به آن احترام گذاشت، گناهکار هستند.



وی افزود : ادیان برای میلیاردها انسان اهمیت دارند و هیچ کس نباید به خودش اجازه دهند آنها را به تمسخر بگیرد یا به ارزشهای آن بی احترامی کند.



وی گفت هیچ کس نباید فراموش کند که امکان محاکمه توهین کنندگان به ادیان بر اساس قانون کیفری ایتالیا وجود دارد.



خبر دیگر اینکه اسکای نیوز عربی از بسته شدن مدارس و مرکز فرهنگی فرانسه در مصر در روز پنجشنبه خبر داد.



این شبکه همچنین به نقل از یک منبع قضایی از شکایت علیه مجله ای که کاریکاتورهای ضد اسلامی چاپ کرده است، در فرانسه خبر داد.



همچنین دولت سوریه فیلم موهن آمریکایی به ساحت مقدس رسول اعظم اسلام(ص) را محکوم کرد و آن را بخشی از پروژه غربی دانست که امت اسلام و ارزشهای اسلامی را هدف قرار داده است.



دولت سوریه در بیانیه خود آورده است که تولید این فیلم و حمایت مالی از آن، محکوم و اقدامی غیرمنطقی و غیر اخلاقی و بخشی از پروژه غربی است که نابودی امت اسلام و خدشه وارد کردن به ارزشها و رهبران آن را هدف قرار داده است.



دولت جمهوری عربی سوریه این فیلم موهن و تحریک آمیز را تحریک می کند و از همه کشورها می خواهد با نمایش کلی و یا جزئی آن در شبکه اینترنت که تعدی به ارزشهای دینی، انسانی و اخلاقی به شمار می رود، مخالفت کنند.



دولت سوریه، ملتهای عربی و اسلامی را به بیداری و انسجام و همبستگی در رویارویی با توطئه صهیونیستی آمریکایی دعوت کرده است.