سودجویان اراضی ملی و کشاورزی نظرآّباد ناکام ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کسائیان با اعلام این خبر گفت: دلالان زمین در روستای اقبالیه نظرآباد با اقدام به دیوار کشی به طول سه هزار متر در 22 قطعه زمین کشاورزی در صدد تغییر کاربری غیر مجاز حدود 40 هکتار از اراضی ارزشمند کشاورزی بودند که با تلاش اداره جهاد کشاورزی و فرمانداری با تخریب دیوار ها در کار خود ناکام ماندند.
کسائیان افزود: در این تخریب حدود 500 متر بنا تخریب شد همچنین 150 متر دیوار در روستای کریم آباد و 200 متر در شهر تنکمان نیز تخریب و به حالت اراضی کشاورزی برگشت داده شد.
احد معینی مشاور مدیر کل و رئیس گروه مشاورین جوان استاندارد البرز گفت: حفظ و پرورش گفتمان انقلاب اسلامی در سیستم اداری باعث رشد و شکوفایی و به وجود آمدن فضایی آرمانی خواهد شد.
در پایان معاون دفتر ارزیابی عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری نیز اظهار داشت: با توجه به رشد و ترقی و شکوفایی ایران اسلامی دشمنان ایران بارها به خاری و ناچیزی خود در برابر این حکومت اسلامی اعتراف کرده اند. در راه بصیرت افزایی باید تلاش کرد که این امر باعث درک عمیق در تمامی مسائل پیرامون زندگی خواهد بود.
لوله های بازیافتی با نام تجاری "تهران پلاست خادم" توقیف شد
روابط عمومی اداره کل استاندارد اعلام کرد: لوله های بازیافتی با نام تجاری ˈتهران پلاست خادمˈ به علت ممنوعیت تولید از سطح بازار این استان جمع آوری و توقیف شد.
بنا براین گزارش، طبق قانون سازمان ملی استاندارد ایران، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین تر از استانداد مربوطه و بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است.
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