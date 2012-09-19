زمین چمن مصنوعی ورزشگاه تختی مشهد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عوض زاده اظهار داشت: اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از زمین چمن مصنوعی ورزشگاه تختی مشهد بالغ بر 3میلیارد و 900 میلیون ریال است.

وی افزود: با بهره برداری از زمین چمن مصنوعی در ورزشگاه تختی مشهد خواهیم توانست مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته یک فوتبال کشور را علاوه بر ورزشگاه ثامن در این ورزشگاه نیز برگزار کنیم.

وی عنوان کرد: چمن مصنوعی ورزشگاه تختی مشهد خریداری شده و پیمانکار در مرحله زیرسازی لایه این چمن قرار دارد.

سرپرست اداره فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از بهره برداری پیست موتورسواری ویرانی در صورت تخصیص اعتبار همزمان با دهه فجر امسال خبر داد و اظهار داشت: اعتبار در نظر گرفته برای بهره برداری کامل از این پیست بالغ بر 5 میلیارد ریال است.

عوض زاده با اشاره به این که در حوزه ورزش و جوانان استان پروژه مهر ماندگار وجود ندارد، تصریح کرد: پروژه های ورزش سفرهای اول و دوم هیأت دولت به استان، به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان این که در دور سوم سفر هیأت دولت به استان پروژه ای در ورزش به تصویب نرسید، گفت: در سفر چهارم رئیس جمهور به خراسان رضوی 8 پروژه ورزشی برای استان تعریف شده است که در مرحله مطالعه قرار دارد.

سرپرست اداره فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی تصریح کرد: احداث سالن 6 هزارنفری ثامن در مشهد، احداث سالن 15 هزار نفری در سبزوار، تکمیل استخرهای سرپوشیده در شهرستان های تربت حیدریه، فریمان، نیشابور، مشهد و خلیل آباد و تکمیل ورزشگاه های 1800 نفری گناباد و کاشمر از جمله پروژه های ورزشی مصوب سفر چهارم هیأت دولت به استان است.

عوض زاده بیان کرد: تکمیل پیست دو و میدانی، سالن ژیمناستیک و کشتی در مشهد، احداث سالن های ورزشی آقایان و بانوان در شهرستان های باخرز، طرقبه و شاندیز، جغتای، جوین، خوشاب و زاوه، احداث سالن ورزشی ویژه خواهران در شهرستان های بجستان و فیروزه و احداث سالن ورزشی پسران در نیشابور از دیگر پروژه های سفر چهارم هیأت دولت به استان است.

وی احداث سالن 7000 نفری هندبال سبزوار و سالن سنگ نوردی اختصاصی بانوان در نیشابور را از دیگر پروژه های مصوب سفر چهارم هیأت دولت به استان اعلام کرد و افزود: در صورت تخصیص اعتبار، پروژه های فوق تا پایان سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.