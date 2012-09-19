بهره برداری از پنج مجتمع گردشگری در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی با اعلام این خبر، افزود: امسال در هفته بزرگداشت گردشگری شاهد بهره برداری کامل از مجتمع گردشگری شهرراز شیراز هستیم وهمچنین بهره برداری از فاز اول چهار مجتمع دیگر شامل مجموعه گردشگری پولاد کف سپیدان، هتل بزرگ شیراز، مجموعه گردشگری داوس و مجموعه سرزمین سبز صدرا در شهر شیراز خواهیم بود.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس با اشاره به حجم بالای سرمایه گذاری در این پروژه ها گفت: حجم کل سرمایه گذاری در این پروژه ها بالغ بر 2330 میلیارد ریال است که در فاز اول این پروژه ها 800 میلیارد ریال اعتبار تزریق شده است.

وی افزود: میزان اشتغالزایی در فاز اول این پروژه ها 365 نفر است که بدون شک در این حوزه تأثیر بسزایی خواهد داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در ادامه به تسهیلات ارائه شده به چهار پروژه از پروژه های فوق اشاره کردو گفت: تسهیلات دولتی اختصاص یافته به این پروژه ها 208 میلیارد ریال است.

فعالی با بیان اینکه روز شش مهرماه هرسال برابر با 27 سپتامبر بر اساس اعلام سازمان جهانی جهانگردی((UNWTOروز جهانی جهانگردی نامیده شده و در سراسر جهان با انجام برنامه های فرهنگی گوناگون این روز را گرامی می دارند، خاطرنشان کرد: با توجه به همزمان شدن این هفته با دهه کرامت ویژه برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده است که به زودی اعلام می شود.

وی در پایان به ویژه برنامه های روز جهانی گردشگری اشاره کرد و گفت: امسال مراسم ویژه این روز با حضور مقامات کشوری و استانی در مجموعه گردشگری سرزمین سبز صدرا برگزار می شود و در این مراسم از فعالان عرصه گردشگری استان تجلیل به عمل می آید.

نمایشگاه صنایع دستی و دستاوردهای بانوان شهرستان سروستان

همزمان با آغاز دهه کرامت، نمایشگاه صنایع دستی و دستاوردهای بانوان شهرستان سروستان در بازارچه تعاونی روستایی شهرستان سروستان در استان فارس برگزار شد.

راضیه راه‌پیما سروستانی مسئول میراث فرهنگی شهرستان سروستان با اعلام این خبر، افزود: این نمایشگاه با همکاری امور فرهنگی و اجتماعی بانوان شهرستان سروستان برگزار و در آن آثار هنری و صنایع دستی هنرمندان و صنعتگران سروستانی در رشته هایی همچون معرق، نمدمالی و منبت در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

مسئول میراث فرهنگی شهرستان سروستان در پایان گفت: این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل بازارچه تعاونی روستایی سروستان واقع در خیابان امام خمینی (ره)،روبروی آتش نشانی برای بازدید عموم و علاقمندان دایر است.