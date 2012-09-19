1700 نفر در لرستان داوطلب آزمون نظام مهندسی هستند/ داوطلبان عمران در صدر

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون های ورود به حرفه مهندسی، کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی طی روزهای پنج شنبه و جمعه 30 و 31 شهریورماه در مرکز استان برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری این آزمون در خرم آباد همزمان با سراسر کشور، یادآور شد: در مجموع هزار و 758 نفر داوطلب در رشته های مختلف عمران، تاسیسات، معماری، شهرسازی و... در این آزمون شرکت کرده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان ادامه داد: از این تعداد 205 داوطلب زن و هزار و 533 داوطلب مرد در این آزمون شرکت خواهند کرد.

ملکی محل برگزاری این آزمون را آموزشکده فنی پسران خرم آباد عنوان کرد و یادآور شد: به منظور سازماندهی بهتر و ارائه خدمات مطلوب تر این آزمون در یک حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.

وی با تشریح تدابیر اندیشیده شده برای برگزاری سالم و مطلوب این آزمون عنوان کرد: طی روزهای گذشته جلسات هماهنگی با نمایندگان سازمان سنجش و شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش برگزار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه این آزمون طی دو روز در مرکز لرستان برگزار می شود، یادآور شد: بیشترین داوطلبان این دوره از آزمون نظام مهندسی مربوط به رشته عمران در دو بخش نظارت و محاسبات است.

ملکی ادامه داد: داوطلبان رشته عمران در این آزمون بیش از هزار و 31 نفر هستند.