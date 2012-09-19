قصور پزشکی در بیمارستانهای دولتی بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدهاشم سید مهدی روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری هفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران در مرکز همایشهای رازی در مورد میزان شکایت از جراحان گفت: شکایت از جراحان دارای دو جنبه است یکی احتمال وجود ضعف یا قصور پزشکی و دیگری ادعاهای غیر منطقی افرادی است که به علت عدم آشنایی با مسائل پزشکی، عوارض آنها و محدودیت توانایی پزشک، مکررا از جراحان شکایت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پولی که از سوی سازمانهای بیمه گر پرداخت می‌شود و عدم شفاف سازی کامل در مورد مسائل پزشکی، جراحی، عوارض و محدودیت و توانایی طبیب روز به روز بر شکایات افزوده می‌شود.

سید مهدی با اشاره به اینکه آماری از میزان شکایت از جراحان ندارم، افزود: به طور عمده درصد قصور پزشکان در شکایات خیلی بالا نیست زیرا هیچ پزشکی از صدمه خوردن بیمار خود بهره مادی و معنوی نمی‌برد.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان ایران، قصور پزشکی را در بیمارستانهای دولتی بیشتر از بخش خصوصی دانست و گفت: از همین رو شکایات از بیمارستانهای دولتی نه به علت اقدامات عمدی بلکه به دلیل انجام کارهای دانشگاهی و آموزشی بیشتر است.

وی تصریح کرد: اما اقدامات، جراحیها و مدیریت بیماران و آنچه در بیمارستانهای دولتی انجام می‌گیرد از نظر کیفی و کمی بسیار بالا‌تر است.

دبیر اجرایی کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران به موضوعات مورد بحث در کنگره اشاره کرد و افزود: بررسی، تشخیص، درمان و بازسازی بیماریهای پستان محور اصلی این کنگره است. البته در مورد مسائل جراحی نیز بحث خواهد شد.

سید مهدی، شایع‌ترین اعمال جراحی در ایران را آپاندیسیت و کلورکتال دانست و افزود: بدون اغراق اعمال تمام جراحیهای مرسوم امروز دنیا در توان جراحان ایران نیز هست و هیچ نکته علمی از نظر پزشکان و متخصصان ما دور نمانده و اشراف کامل را به همه مسائل را دارند.