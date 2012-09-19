چوب لای چرخهای فرسوده بخش کشاورزی/ کشاورزان تریبون ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، فارس طی سالیان گذشته بارها به عنوان استان اول کشور در تولیدات بخش عمده ای از محصولات کشاورزی و دامی کشور معرفی شده و در حال حاضر نیز با توجه به خشکسالیهای اخیر همچنان این استان رتبه های برتر کشور را دارد.

اما این داشتن رتبه برتر به این معنی نیست که هیچگونه مشکلی در این بخش وجود نداشته بلکه باید توجه داشت که خشکسالیهای چند سال اخیر و اتفاقات اقتصادی باعث ایجاد مشکلات فراوان برای کشاورزان شده است.

اما بحث دیگر نیز مطرح است که برای اولین بار کشاورزان استان فارس اقدام به برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی در استان فارس کردند که در این جلسه هر کدام از بخشها توانستند در یک جمع متحد مشکلات خود را عنوان کنند.

سخنانی که در این جمع بیان شد هر کدام به گونه ای نشان از مشکلات بخش کشاوری کشور را داشت که به طور حتم بخش عمده ای از این مشکلات در استان فارس به عنوان قطب اول کشاورزی ایران قابل لمس و درک است.

در این جلسه از فقر کشاورزی تا اینکه یک کارمند بانک به راحتی قانون تصویب شده کشور را به کناری می اندازد سخنانی بیان شد و در آخر هم همگان تصمیم گرفتند که از طریق حضور گسترده در تمامی جوامع مشکلات خود را به گوش مسئولین برسانند و از دولت نیز درخواست داشته باشند تا دستان وزارت جهاد کشاورزی را باز بگذارد.

تعیین نرخ گندم و شیر تحکمی نیست

اما رئیس نظام امور صنفی کشاورزی کشور در اولین جلسه عمومی نظام امور صنفی کشاورزی استان فارس با انتقاد از عملکرد دولت در بخش های مختلف کشاورزی کشور، گفت: به راحتی در یک جلسه نرخ گندم و شیر را اعلام می کنند بدون اینکه در نظر داشته باشند شرایط تولید این دو محصول چگونه است.

موسی رهنمایی یادآور شد: در جلسه نرخ گذاری برای گندم و یا شیر به راحتی می گویند که فلان شخص تاکید کرده که نرخ فلان محصول چنین باشد.

وی با اشاره به اینکه معاون اول رئیس جمهور نیز به راحتی نرخ مشخص می کند افزود: در جلسه ای دیگر نیز "رحیمی" نرخ را اعلام می کند و تاکید دارد که این محصول باید با این قیمت عرضه شود و نباید بیش از این نرخ گذاری شود.

رئیس نظام امور صنفی کشاورزی کشورتاکید کرد: زمانیکه دولت هیچگونه کمکی به بخش کشاورزی نکرده چگونه وارد بحث تعیین نرخ می شود و تحکمی نرخ شیر و گندم را برای کشاورزانی که با تمام مشکلات دست و پنجه نرم می کنند تعیین می کند.

رهنمایی تصریح کرد: تعیین نرخ خرید گندم و یا شیر تحکمی نیست و یا اینکه اگر با دستور دادن باید کارها و مشکلات کشاورزان برطرف شود مسئولین دستور دهند که خشکسالی از بین برود.

وی یادآور شد: کشاورزی در تاریخ عقب افتاده و ما نیز نمی توانیم بدون حمایت، مشکلات خود را رفع کنیم زیرا در حالیکه حمایت نمی شویم چوب هم لای چرخ های فرسوده بخش کشاورزی قرار می دهند.

رئیس نظام امور صنفی کشاورزی کشور افزود: با مجلس شورای اسلامی تعامل و همدلی مناسبی داریم و مشکلات خود را به راحتی با آنها درمیان قرار می دهیم اما جالب است که قانون مجلس را یک کارمند بانک به راحتی و بدون نگرانی نقض می کند و آن را اجرایی نمی کند.

رهنمایی با اشاره به اینکه کشاورزی پس از انقلاب عقیدتی و عرفانی شده یادآور شد: قبل از انقلاب کشاورزی تنها برای سیر کردن مردم بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی و شخصیتی که برای کشاورزان ایجاد شد این کار به عنوان یک حرکت اعتقادی مطرح است به همین دلیل ازهمگان انتظار کمک داریم.

کشاورزان سرمایه گذاران فقیر هستند

رئیس نظام امور صنفی کشاورزی کشوردر بخش دیگری از یادآور شد: نیمه اول سال 58 کشاورزان با مشکل کمبود کود اوره مواجه شدند و امروز نیز با گذشت چندین سال از آن دوران ذرت کاران مرودشت با مشکل کمبود و با نرخ بالای این کود مواجه شدند.

وی ادامه داد: زمانیکه آب، امکانات و خاک مناسب در اختیار کشاورزی باشد به طور حتم تولید نیز متفاوت و نرخ و نوع درخواست کمک کشاورزان نیز متفاوت است اما امروز نه آب در اختیار این بخش است و نه تسهیلاتی که افزایش چندین برابری نهادها و سوخت را برطرف کند.

رهنمایی افزود: کشاورزان سرمایه گذاران فقیری هستند که تنها از دولت توقع حداقل حقوق را دارند.

وی تصریح کرد: دولت رقمی حدود هشت میلیارد تومان را تصویب کرد به نظام کشاورزی پرداخت کند که تاکنون یک ریال هم بابت این مصوبه پرداخت نشده است.

کشاورزان تریبونی در اختیار ندارند

اما در ادامه این جلسه رئیس اداره آموزش سازمان تعاون روستایی استان فارس نیز با تاکید بر نقش موثر کشاورزان بر اقتصاد جامعه، گفت: 64 درصد از اقتصاد جامعه در دستان تعاونی ها قرار دارد که در صورت منسجم بودن می توانند ساماندهی بخش کشاورزی را ایجاد کنند.

عبد الحسین اسلامی یادآور شد: نداشتن تریبون برای کشاورزان یک مشکل بزرگ است زیرا در این وضعیت مشکلات و صدای کشاورزان به جایی نمی رسد.

وی یادآور شد: 78 درصد کشاورزان با متوسط 2.2 درصد مالکیت زمین فعالیت می کنند که این وضعیت نیز بر مشکلات آنها اضافه کرده است.

رئیس اداره آموزش سازمان تعاون روستایی استان فارس افزود: علت اصلی آسیب پذیری کشاورزان ضعیف بودن و فقیر بودن آنها است و با این وضعیت این افراد نیز نمی توانند تصمیمی درست اتخاذ کنند.