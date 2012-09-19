به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیاری در تشریح این خبر با بیان اینکه این فنس‌ها از قابلیت اتصال به پردازشگر هوشمند برخوردار بوده و قادرند هرگونه عبور غیرمجاز یا تخریب و هرگونه عملیات دیگری که منجر به ورود افراد غیرمجاز به محدوده‌های حفاظت شده می شود، را بلافاصله شناسایی کنند گفت: براساس سیستم طراحی شده اطلاعات شخص وارد شده را پردازش و به سرور مرکزی اطلاع دهند.

وی افزود: این فنس‌ها قابلیت استفاده در نقاط حساس مرزی و حفاظت از مراکز پراهمیت نظیر پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و سکوهای نفتی را دارند و در ارتقای امنیت نرم این مراکز اهمیت بسزایی دارند که با نصب این فنس‌هابه طور هوشمند ورود و خروج به محدوده‌های حفاظت شده کنترل و به صورت لحظه‌ای قابل ردگیری و شناسایی است.

مدیرعامل ناجی‌پاس با بیان اینکه نخستین نمونه این فنس‌ها برای نخستین بار در کشور ساخته شده و در این نمایشگاه رونمایی خواهدشد، گفت: در این نمایشگاه فن‌آوری بومی درباره ساخت سرورهای غیرقابل هک و نفوذ به نمایش درمی‌آید که این سرورها می‌توانند در ایمن‌سازی سیتم امنیتی مراکز مهم کشور در برابر حمله‌های اینترنتی و ویروس‌ها نقش موثری ایفا کنند.

به گفته وی، رونمایی از یکی از نمونه‌های پهپاد ایرانی و تجهیزات ویژه تامین امنیت بانوان و خانواده‌ها بخشی دیگر از برنامه‌های یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی است.

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی (ایپاس) از سوم تا ششم مهرماه درمحل مصلای بزرگ امام‌خمینی (ره)برگزار می‌شود.

