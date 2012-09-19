  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

با موافقت شورای گسترش؛

6 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تاسیس می شود

6 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تاسیس می شود

با موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی، 6 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در کشور ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی "شهر آفتاب" با زمینه فعالیت علوم انسانی در شهرستان خمین، "بینش و دانش" با زمینه فعالیت کشاورزی و علوم پایه در محمدیه استان قزوین، "ندای دانش" با زمینه فعالیت فنی و مهندسی در بندرعباس، "هگمتانه" با زمینه فعالیت هنر در همدان، "موج" با زمینه فعالیت فنی و مهندسی در بندر انزلی تاسیس می شوند.

همچنین موسسه آموزش عالی و "آل طه" ویژه خواهران در تهران ایجاد خواهد شد.

این دانشگاهها با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی خواهند شد.

کد مطلب 1700100

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