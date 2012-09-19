6 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی "شهر آفتاب" با زمینه فعالیت علوم انسانی در شهرستان خمین، "بینش و دانش" با زمینه فعالیت کشاورزی و علوم پایه در محمدیه استان قزوین، "ندای دانش" با زمینه فعالیت فنی و مهندسی در بندرعباس، "هگمتانه" با زمینه فعالیت هنر در همدان، "موج" با زمینه فعالیت فنی و مهندسی در بندر انزلی تاسیس می شوند.

همچنین موسسه آموزش عالی و "آل طه" ویژه خواهران در تهران ایجاد خواهد شد.

این دانشگاهها با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی خواهند شد.