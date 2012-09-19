سرمایه گذاری در زمینه راه آهن زمینه ساز رشد فارس

محمد رضا محمدی ارسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایط کنونی راه آهن فارس با تقاضاهای بسیاری در زمینه حمل مسافر روبرو است از این رو سرمایه گذاران استان با سرمایه گذاری در زمینه خرید واگن و لوکوموتیو می تواند علاوه برایجاد سود آوری برای خود، قطارهایی در شان مردم فارس را نیز تهیه کنند.

وی ادامه داد: حمل و نقل ریلی به واسطه بالابودن ضریب ایمنی واطمینان برای مسافران، سرمایه گذاران، کاهش مصرف سوخت و نیز افزایش اشتغال و سرمایه از جمله راههای مناسب برای سرمایه گذاری و سود آوری است.

مدیرکل بازرگانی و بازاریابی راه آهن کشور تصریح کرد: امروز اولین آشنایی راه آهن کشور با اتاق بازرگانی شیرازبود که امید داریم با ادامه داشتن این روند شاهد سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تجار فارس در زمینه حمل و نقل ریلی باشیم.

محمدی ارسی همچنین بیان کرد: دولت با توجه به سرمایه گذاری کلانی که در بحث راه آهن فارس انجام داده به دنبال سودآوری در این بخش است از این رو با برنامه ریزی های مناسب به دنبال تحقق این موضوع است که ورود و خروج باردر فارس بیشتر از طریق شبکه ریلی انجام گیرد.

آمادگی راه آهن فارس برای حمل محموله های صادراتی

وی در جلسه چهارشنبه ظهر با بازرگانان فارس که در اتاق بازرگانی شیراز انجام شد نیزعنوان کرد: راه آهن فارس آمادگی حمل و نقل محموله های صادراتی استان به اقصی نقاط ایران و جهان را با کمترین خسارت دارد.

مدیرکل بازرگانی و بازاریابی راه آهن کشور سپس به واگذاری واگنهای راه آهن به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: هم اکنون 22 شرکت خصوصی با استفاده از 77 هزار واگن در زمینه ریلی فعال هستند که در کنار آنها 9 شرکت مسافربری نیز در زمینه حمل مسافر فعالیت می کنند.

محمدی ارسی تاکید کرد: سیاست راه آهن کشور واگذاری کلیه واگن ها به بخش خصوصی و انجام کار نظارتی است که در همین راستا بیشتر واگنها فروخته شده اند و به زودی نیز 1105 واگن باقی مانده واگذار می شوند.

وی یاد آور شد: در استان فارس نیز مانند سایر نقاط کشور سرمایه گذاران می توانند با یکدیگر هماهنگ شوند وشرکتی برای خرید واگن و فعالیت در زمینه ریلی تاسیس کنند.