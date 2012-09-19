شهرهای مرزی آذربایجان غربی مهاجرپذیر شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر چهارشنبه در جریان افتتاح مجموعه تجاری پایانه مرزی بازرگان با بیان ظرفیت های آذربایجان غربی در حوزه آب و خاک، تجارت و ترانزیت افزود: با توجه و نگاه ویژه دولت در حوزه توسعه پایانه ها و ترانزیت، شاهد رشد و جهش چشمگیری در آذربایجان غربی هستیم.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از استان های مهم مرزی کشور به شمار می رود، گفت: مردم آذربایجان غربی در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از آرمان های انقلاب، نقش به سزایی ایفا کردند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، هیچ کمبود اعتباری در حوزه توسعه پایانه های مرزی در پلدشت و بازرگان وجود ندارد و این موضوع نشانگر توجه کارگزاران نظام اسلامی به استان آذربایجان غربی است.

در هفتاد و هفتمین سفر شهرستانی با حضور استاندار آذربایجان غربی، بهره برداری از دو طرح عمرانی در شهرستان ماکو آغاز شد.

پروژه چهار بانده کردن ورودی شهرستان ماکو با نام "بلوار ولایت" از جمله طرح های عمرانی این شهرستان است که با حضور استاندار آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

این پروژه با 2850 متر طول، 10.5 متر عرض و با اعتباری بالغ بر 19 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در این مراسم گفت: عملیات تعریض و چهارخطه شدن این محور با صرف دو میلیارد به اتمام رسید.

خلیل محبت خواه با اعلام اینکه عرض محور ورودی و خروجی جنوب شهرستان ماکو با اتمام این عملیات راهسازی به 24 متر افزایش یافته، افزود: این محور برابر با استانداردهای جهانی بزرگراه ساخت شد.

وی یادآور شد: دو لایه عملیات آسفالت، سه لایه عملیات اساس و 8 دستگاه ابنیه فنی در این جاده اجرا شد.

همچنین با حضور استاندار آذربایجان غربی و معاون وزیر راه و شهرسازی، بهره برداری از مرحله اول طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) شهرستان ماکو به طول 1100 متر آغاز شد.

برای اجرای این طرح، 220 هزار متر مکعب زیرسازی و 16 هزار و 500 متر مربع آسفالت ریزی انجام گرفته است.

همچنین برای اجرا و تملک ابنیه مسیر طرح بیش از 54 میلیارد و 668 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.