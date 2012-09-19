به گزارش خبرنگار مهر، احسان مهدیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ دنیای مدرن، نامه ‌نگاری را در سایه قرار داده است.

وی افزود: جشنواره‌های دینی و آیینی را به خاطر تاثیرگذاری معنوی آن برگزار می‌کنند و هدف از آنها یک مسابقه‌ صرف برای سرگرمی نیست و از این لحاظ باید به وجه تاثیرگذاری معنوی و محتوای فرهنگی و آموزشی آن بیشتر بپردازیم.

مهدیان ادامه داد:‌ آنچه در سیره رفتاری، نظری و عملی امام رضا (ع) دیده شد و سینه به سینه به نسل‌های مختلف منتقل و امروز به ما رسید بُن مایه‌ها و اصالت فرهنگی دارد.

مهدیان متذکر شده: معتقد هستم هرگونه حرکت و اقدامی که از سوی مردم و مسئولان انجام گیرد و به گونه‌ ای متصل به نام این بزرگوار باشد اقدامی معنوی و فرهنگی بوده است.

داور هفتمین جشنواره نامه‌ ای به امام رضا (ع) افزود:‌ از گذشته یک آیینی در بین کشاورزان مرسوم بود که مثلا اگر در یک روستا مردم محصول کشاورزی را جمع می ‌کردند به صورت دسته جمعی به زیارت مرقد امام هشتم مشرف می‌شدند.

مهدیان با اشاره به اینکه متاسفانه در روزگار ما فاصله‌ها و درگیری‌ های خاص دنیای مدرن، با وجود نزدیکی‌ ها و ادعای دهکده جهانی، این روسوم را دارد کم رنگ می کند، اظهار داشت:‌ با اینکه قلب مردم مالامال از عشق امام بزرگوار و شاه خراسان است و سفر هم زیاد می‌روند اما انگار صدایشان به یکدیگر نمی‌ رسد.

وی ادامه داد: در دنیایی که یک خبر در چرخه انتشار بلافاصله پس از تولید می‌تواند اقصی نقاط جهان را تحت پوشش قرار دهد متاسفانه در همین شرایط ما را از یکدیگر بی‌خبر می‌گذارد و فرهنگ صله ‌رحم و دید و بازدید و سفرهای زیارتی دسته جمعی و نامه نگاری‌ها را تقریبا در سایه قرار داده است.

مهدیان با بیان اینکه بچه‌های7 تا 10 ساله هم تخیل بیشتری داشتند و هم از گرافیک و نقاشی و رنگ بهره گرفته بودند، گفت:‌ غیر از چند نامه که مشخصا اشاره کرده بودند به داوران و خوانندگان نامه‌ها، بقیه نویسندگان بی هیچ تردیدی نامه را برای حضرت امام رضا (ع) نوشته بودند و بی ریا و بدون هیچ پرده ای، گویی دست بر ضریح مطهرش داشتند هم عشق می‌آفریدند و هم حاجت داشتند.