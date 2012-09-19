تغییرات مدیریتی زیادی در فارس انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری "جشنواره سراسری نشریه نگاری امام رضا(ع)" در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص تغییر مدیریت ارشد استان گفت: علاقه ای به اینگونه مباحث ندارم اما همگان باید بدانند که ثبات و آرامش کامل در این استان حاکم است.

وی تصریح کرد: عده ای بیکار هستند که هر از چند وقتی بحث تغییر مدیریت ارشد استان را مطرح می کنند که ما نیز سعی می کنیم آنها را از بیکاری خارج کنیم.

استاندار فارس تاکید کرد: شایعه سازان تغییر مدیریت ارشد استان فارس شناسایی و مشخص شده اند.