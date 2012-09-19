استودیوی تولید فیلم موهن به جمع مخالفان پیوست/کارگردان مرا گول زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مسیحی ساکن آمریکا که استودیو فیلم سازی وی محل تولید فیلم موهن به ساحت حضر محمد ( ص ) بود اعلام کرد که سازندگان فیلم وی را فریب داده اند.

این فرد که "ژوزف نصرالله" نام دارد و فیلم موهن در استودیوی وی در کالیفرنیا تولید شده اعلام کرد: من قربانی اطلاعات غلط و اشتباه شدم و سازنده فیلم بدون اطلاع من دیالوگ های فیلم را تغییر داده است".

وی همچنین اعلام کرد که "ناکولا باسیلی ناکولا" سازنده فیلم موهن، در سال گذشته میلادی با وی تماس گرفته و عنوان داشته که قصد تولید فیلمی درباره شکنجه مسیحیان مصر را دارد.

ناکولا که پیش از این متهم به فساد مالی و خرید و فروش مواد مخدر بوده در ابتدای هفته جاری مورد بازجویی پلیس قرار گرفته و پس از آن در محلی مخفی پنهان شده است.

این مرد کالیفرنیایی نیز اعلام کرده که به وی نیز گفته بودند که نام این فیلم جنگجوی صحرا خواهد بود.