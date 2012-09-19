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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۴۴

حجت‌الاسلام رسول‌نژاد:

بصیرت لازمه حرکت در مسیر تعالی و حیات اسلامی است

بصیرت لازمه حرکت در مسیر تعالی و حیات اسلامی است

شاهرود-خبرگزاری مهر: عضو مرکز سیره شهدا و تفحص استان قم ضمن تاکید بر اینکه بصیرت لازمه حرکت در مسیر تعالی و حیات اسلامی است، گفت: باید تلاش کنیم تا همه به سلاح بصیرت مسلح شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رسول‌نژاد ظهر چهارشنبه در یادواره 91 شهید پایگاه عاشقان ولایت شهرک انقلاب شاهرود که با حضور مسئولان و خانواده معزم شهدا در مسجد النبی این شهرک برگزار شد، سلاح بصیرت را لازمه مقابله با جنگ نرم دشمنان است و اظهار داشت: حضور مردم در یادواره شهدا نشان از عشق و علاقه مردم به ویژه نسل جوان به شهدا و راه و روش زندگی آنها است.

وی افزود: حضور مردم و به خصوص نسل جوان در یادواره شهدا نشان از جاری و ساری بودن فرهنگ شهید و شهادت در جامعه و بلوغ معرفتی و بصیرتی جامعه امروز ماست.

استاد حوزه و دانشگاه قم گفت: امروز در جامعه شاهدیم نسل چهارم این انقلاب نیز به شهدا عشق و علاقه دارند و از آنها به عنوان اسطوره‌های بی‌بدلیل و الگویی برای پیشرفت و عزت نام می‌برند و این خود نشان از عظمت شهدا و سیره و منش آنهاست که هنوز بعد از بیست و اندی از گذشت دفاع مقدس در نسل‌های بعدی انقلاب منتقل شده است.

رسول‌نژاد بیان داشت: شهدا از جنس مردم بودند که با انجام یک سری اعمال و خالص شدن به درجه قرب الهی رسیدند و الان نیز هرکس روی خود کار کند می‌تواند به آن مقام نائل شود.

وی اخلاص و بصیرت شهدا و رزمندگان را بارزترین خصوصیت آنها برشمرد و افزود: در دوران دفاع مقدس همه خالص شده بودند یعنی به خاطر خدا از همه چیز خود گذشتند و بدون هیچ چشم داشت و منتی به وظیفه خود عمل می‌کردند و آن همه پیشرفت و افتخار نصیب ما می‌شد.

عضو ستاد سیره و تفحص شهدای قم تأکید کرد: ما امروز باید به یاد آن دوران باشیم و آن الگوهای عملی و رفتاری را در جامعه زنده کنیم.

رسول‌نژاد گفت: در دوران اسلام این بی بصیرتی ها باعث انحراف اسلام و تنهایی ائمه اطهار شد و رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس دوباره بصیرت لازمه برای برپایی حکومت اسلامی را زنده کردند و ما باید تلاش کنیم این بصیرت را در جامعه گسترش دهیم.

این یادواره به همت پایگاه عاشقان ولایت حوزه بسیج علی ابن ابیطالب، ستاد یادواره شهدای شهرک انقلاب، بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و خانواده محترم شهدا برگزار شد و مرثیه خوانی و شعرخوانی در ذکر ائمه و شهدا از دیگر برنامه های این یادواره بود.

کد مطلب 1700113

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