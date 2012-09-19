بصیرت لازمه حرکت در مسیر تعالی و حیات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رسول‌نژاد ظهر چهارشنبه در یادواره 91 شهید پایگاه عاشقان ولایت شهرک انقلاب شاهرود که با حضور مسئولان و خانواده معزم شهدا در مسجد النبی این شهرک برگزار شد، سلاح بصیرت را لازمه مقابله با جنگ نرم دشمنان است و اظهار داشت: حضور مردم در یادواره شهدا نشان از عشق و علاقه مردم به ویژه نسل جوان به شهدا و راه و روش زندگی آنها است.

وی افزود: حضور مردم و به خصوص نسل جوان در یادواره شهدا نشان از جاری و ساری بودن فرهنگ شهید و شهادت در جامعه و بلوغ معرفتی و بصیرتی جامعه امروز ماست.

استاد حوزه و دانشگاه قم گفت: امروز در جامعه شاهدیم نسل چهارم این انقلاب نیز به شهدا عشق و علاقه دارند و از آنها به عنوان اسطوره‌های بی‌بدلیل و الگویی برای پیشرفت و عزت نام می‌برند و این خود نشان از عظمت شهدا و سیره و منش آنهاست که هنوز بعد از بیست و اندی از گذشت دفاع مقدس در نسل‌های بعدی انقلاب منتقل شده است.

رسول‌نژاد بیان داشت: شهدا از جنس مردم بودند که با انجام یک سری اعمال و خالص شدن به درجه قرب الهی رسیدند و الان نیز هرکس روی خود کار کند می‌تواند به آن مقام نائل شود.

وی اخلاص و بصیرت شهدا و رزمندگان را بارزترین خصوصیت آنها برشمرد و افزود: در دوران دفاع مقدس همه خالص شده بودند یعنی به خاطر خدا از همه چیز خود گذشتند و بدون هیچ چشم داشت و منتی به وظیفه خود عمل می‌کردند و آن همه پیشرفت و افتخار نصیب ما می‌شد.

عضو ستاد سیره و تفحص شهدای قم تأکید کرد: ما امروز باید به یاد آن دوران باشیم و آن الگوهای عملی و رفتاری را در جامعه زنده کنیم.

رسول‌نژاد گفت: در دوران اسلام این بی بصیرتی ها باعث انحراف اسلام و تنهایی ائمه اطهار شد و رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس دوباره بصیرت لازمه برای برپایی حکومت اسلامی را زنده کردند و ما باید تلاش کنیم این بصیرت را در جامعه گسترش دهیم.

این یادواره به همت پایگاه عاشقان ولایت حوزه بسیج علی ابن ابیطالب، ستاد یادواره شهدای شهرک انقلاب، بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و خانواده محترم شهدا برگزار شد و مرثیه خوانی و شعرخوانی در ذکر ائمه و شهدا از دیگر برنامه های این یادواره بود.