به گزارش خبرنگار مهر،مهدی غضنفری وزیر صنعت و تجارت روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هئیت دولت در جمع خبرنگاران،در خصوص آخرین وضعیت بازار ارز و سکه گفت: به زودی بانک مرکزی ، ارز برخی از صادرکنندگان عمده مانند شرکت‌های پتروشیمی را با قیمتی نزدیک به قیمت بازار آزاد ارائه می کند و از این طریق افرادی که برگه ثبت سفارش معتبر داشته باشند می توانند این ارز را برای واردات کالا دریافت کنند.

به گفته این عضو کابینه، تصمیم دولت تأثیر بسیار خوبی بر روی تقاضا و تأمین ارز برای مواد اولیه خواهد داشت و آثارش بر بازار ارز مشهود خواهد بود.

وزیر صنعت،معدن و تجارت اظهار داشت: روشی که دولت و مجلس بر آن توافق دارند ارائه ارز توسط صادرکننده عمده و ارائه آن به کسانی است که برگه ثبت سفارش معتبر دارند.

وی گفت: همچنین قرار شد، ارز واردات کالاهای اولویت یک و دو را همچنان بانک مرکزی ارائه کند ولی اولویت سه و بعد از آن از این فرصت استفاده خواهد کرد.

غضنفری با اشاره به نظارت بر نحوه فروش کالاهای وارداتی توسط فروشندگان نیز افزود: تا زمانی که چندگانگی در قیمت ارز باشد و کالاها به قیمت متفاوت تأمین شوند این کنترل با مشکل مواجه می‌شود اما با تصمیم جدید دولت، کالاهای اساسی ارز مرجع می‌گیرند و سایر کالاها ارز را از این طریق تأمین خواهند کرد.

وزیر صنعت و تجارت با تاکید براینکه کسانی که پیش از این ارز مرجع گرفته‌اند حق ندارند تا کالاهای خود را به قیمت آزاد ارائه کنند اذعان داشت:‌ سازمان حمایت از مصرف کنندگان وظیفه دارد تا لیست این افراد را دریافت کند تا قیمت گذاری بر اساس دلار دریافتی به درستی انجام شود.

غضنفری گفت:‌ خوشبختانه کالاهای اساسی و دارو مانند گذشته مشمول دریافت ارز مرجع است و به اندازه کافی توسط بخش خصوصی ذخیره شده است؛ به همین دلیل سازمان نظارت مأمور شده است تا مراقبت‌های لازم را در خصوص قیمت مواد غذایی انجام دهد.

به گفته غضنفری، با تصمیم دولت قیمت ارز با قیمت نزدیک به بازار آزاد ارائه خواهد شد ،همچنین سیاست‌های کنترل بازار نیز بهتر اعمال می شود.