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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

غضنفری اعلام کرد:

تامین ارز اولویت 1و 2توسط دولت/8اولویت دیگرارز زیرقیمت بازار می‌گیرد

تامین ارز اولویت 1و 2توسط دولت/8اولویت دیگرارز زیرقیمت بازار می‌گیرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزئیاتی از تصمیمات جدید ارزی دولت، گفت: براساس این تصمیمات، مقرر شد ارز واردات کالاهای اولویت یک و دو را همچنان بانک مرکزی ارائه کند ولی اولویت سه به بعد ارز زیر قیمت بازار دریافت خواهند کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر،مهدی غضنفری وزیر صنعت و تجارت روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هئیت دولت در جمع خبرنگاران،در خصوص آخرین وضعیت  بازار ارز و سکه گفت: به زودی بانک مرکزی ، ارز برخی از صادرکنندگان عمده مانند شرکت‌های پتروشیمی را با قیمتی نزدیک به قیمت بازار آزاد ارائه می کند و از این طریق  افرادی که برگه ثبت سفارش معتبر داشته باشند می توانند این ارز را برای واردات کالا دریافت کنند.

به گفته این عضو کابینه، تصمیم دولت تأثیر بسیار خوبی بر روی تقاضا و تأمین ارز برای مواد اولیه خواهد داشت و آثارش بر بازار ارز مشهود خواهد بود.

وزیر صنعت،معدن و تجارت اظهار داشت: روشی که دولت و مجلس بر آن توافق دارند ارائه ارز توسط صادرکننده عمده و ارائه آن به کسانی است که برگه ثبت سفارش معتبر دارند.
 
وی گفت: همچنین قرار شد، ارز واردات کالاهای اولویت یک و دو را همچنان بانک مرکزی ارائه کند ولی اولویت سه و بعد از آن از این فرصت استفاده خواهد کرد.
 
غضنفری با اشاره به  نظارت بر نحوه فروش کالاهای وارداتی توسط فروشندگان نیز افزود: تا زمانی که چندگانگی در قیمت ارز باشد و کالاها به قیمت متفاوت تأمین شوند این کنترل با مشکل مواجه می‌شود اما با تصمیم جدید دولت، کالاهای اساسی ارز مرجع می‌گیرند و سایر کالاها ارز را از این طریق تأمین خواهند کرد.
 
وزیر صنعت و تجارت با تاکید براینکه کسانی که پیش از این ارز مرجع گرفته‌اند حق ندارند تا کالاهای خود را به قیمت آزاد ارائه کنند اذعان داشت:‌ سازمان حمایت از مصرف کنندگان وظیفه دارد تا لیست این افراد را دریافت کند تا قیمت گذاری بر اساس دلار دریافتی به درستی انجام شود.
 
غضنفری گفت:‌ خوشبختانه کالاهای اساسی و دارو مانند گذشته مشمول دریافت ارز مرجع است و به اندازه کافی توسط بخش خصوصی ذخیره شده است؛ به همین دلیل سازمان نظارت مأمور شده است تا مراقبت‌های لازم را در خصوص قیمت مواد غذایی انجام  دهد.
 
به گفته غضنفری، با تصمیم دولت  قیمت ارز با قیمت نزدیک به بازار آزاد ارائه خواهد شد ،همچنین سیاست‌های کنترل بازار نیز بهتر اعمال می شود.
 
پیش از این، موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصمیم کارگروه ویژه مجلس و دولت خبر داده و گفته بود: با ابلاغ تصمیم این کارگروه از سوی رئیس جمهور، از روز پنجشنبه ارز ۲ درصد زیر قیمت بازار آزاد برای افرادی که ثبت سفارش کرده‌اند، توزیع می‌شود.

اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها،کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است.

همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربونات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌الات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است.

کد مطلب 1700114

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