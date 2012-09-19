نمایشگاه پشتیبانی اقشار مختلف مردم یزد در دوران دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدحسین قرقچیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه پشتیبانی اقشار مختلف مردم در یزد در منطقه عملیاتی شهید رشیدی واقع در جنب پارک کوهستان برگزار می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه خدمات مردم استان یزد در پشت جبهه ها در قالب عکس، تصویر، خاطره و ... به نمایش گذاشته می شود.

قرقچیان همچنین از برگزاری رژه نیروهای مسلح در روز جمعه 31 شهریورماه خبر داد و بیان داشت: این مراسم در جوار گلزار شهدای خلد برین با حضور مسئولان استان یزد برگزار می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در هفته دفاع مقدس در مجموع 73 عنوان برنامه در سراسر استان یزد در سطح پایگاه ها و نواحی مقاومت برگزار می شود.

قرقچیان از جمله این برنامه‌ها به به وبلاگ‌نویسی بسیجیان در فضای مجازی، زنگ مقاومت در مدارس سراسر استان یزد، دیدار با هزار خانواده شهید، غبارروی گلزار شهدا و برگزاری یادواره‌های شهدا در سطح حوزه‌های مقاومت بسیج، کوهپیمایی، تیراندازی و برگزاری مسابقات ورزشی اشاره کرد.

قرقچیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همزمانی آغاز هفته دفاع مقدس با ایام بازگشایی مدارس، عنوان کرد: با هماهنگی آموزش و پرورش، امسال یادگاران هشت سال دفاع مقدس در مدارس حاضر می‌شوند و به بیان خاطرات خود از جنگ تحمیلی می‌پردازند.

از 31 شهریورماه همزمان با سالروز تجاوز رژیم بعثی عراق به مرزهای ایران به مدت یک هفته، هفته دفاع مقدس تعیین و نامگذاری شده است.