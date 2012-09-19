  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

جشنواره ضامن آهو فرصت خوبی برای دیده شدن نمایشهای عروسکی دینی است

جشنواره ضامن آهو فرصت خوبی برای دیده شدن نمایشهای عروسکی دینی است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: یکی از عروسک گردانان حاضر در جشنواره ضامن آهو، این جشنواره را فرصتی برای دیده شدن نمایش های عروسکی دینی در کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، نسیم یاقوتی عروسک گردان نمایش "افسانه ماهک" ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری جشنواره، عنوان کرد: نمایش عروسکی "افسانه ماهک" یکی از کارهای خوب نمایش عروسکی است که دکور آن بسیار خلاقانه طراحی و عروسک های بسیار خوبی نیز برای این کار طراحی شده است.

وی برگزاری جشنواره ضامن آهو را فرصت خوبی برای اجرای نمایش های مذهبی مرتبط با کودکان دانست و افزود: تئاتر کودک و نمایش های عروسکی فرصت کمی برای اجرای عمومی دارند و جشنواره ضامن آهو فرصت بسیار خوبی را برای اجرای نمایش های دینی مخصوص کودکان ایجاد کرده است.

این عروسک گردان بر حمایت بیشتر از نمایش عروسکی تأکید کرد و بیان داشت: در حال حاضر بودجه تئاتر عروسکی بسیار کمتر از تئاتر صحنه ای است، در حالی که نمایش های عروسکی نیازمند طراحی و ساخت عروسک نیز هستند که همین مسئله هزینه این نمایش ها را افزایش می دهد.

یاقوتی با بیان این که فعالان نمایش عروسکی از توانایی بسیار بالایی برخوردار هستند، اظهار داشت: فعالان تئاتر عروسکی تنها با عشق کار خود را انجام می دهند و لازم است تا تعداد اجراهای عمومی نمایش عروسکی افزایش پیدا کند و سالن های بیشتری برای کار عروسکی اختصاص پیدا کند.

نسیم یاقوتی فعالیت عروسک گردانی و عروسک سازی را از سال 77 آغاز کرده و سابقه کارگردانی نمایش عروسکی را نیز در کارنامه دارد. وی برای سومین بار است که در جشنواره ضامن آهو حضور پیدا می کند.

کد مطلب 1700118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها