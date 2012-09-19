جشنواره ضامن آهو فرصت خوبی برای دیده شدن نمایشهای عروسکی دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، نسیم یاقوتی عروسک گردان نمایش "افسانه ماهک" ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری جشنواره، عنوان کرد: نمایش عروسکی "افسانه ماهک" یکی از کارهای خوب نمایش عروسکی است که دکور آن بسیار خلاقانه طراحی و عروسک های بسیار خوبی نیز برای این کار طراحی شده است.

وی برگزاری جشنواره ضامن آهو را فرصت خوبی برای اجرای نمایش های مذهبی مرتبط با کودکان دانست و افزود: تئاتر کودک و نمایش های عروسکی فرصت کمی برای اجرای عمومی دارند و جشنواره ضامن آهو فرصت بسیار خوبی را برای اجرای نمایش های دینی مخصوص کودکان ایجاد کرده است.

این عروسک گردان بر حمایت بیشتر از نمایش عروسکی تأکید کرد و بیان داشت: در حال حاضر بودجه تئاتر عروسکی بسیار کمتر از تئاتر صحنه ای است، در حالی که نمایش های عروسکی نیازمند طراحی و ساخت عروسک نیز هستند که همین مسئله هزینه این نمایش ها را افزایش می دهد.

یاقوتی با بیان این که فعالان نمایش عروسکی از توانایی بسیار بالایی برخوردار هستند، اظهار داشت: فعالان تئاتر عروسکی تنها با عشق کار خود را انجام می دهند و لازم است تا تعداد اجراهای عمومی نمایش عروسکی افزایش پیدا کند و سالن های بیشتری برای کار عروسکی اختصاص پیدا کند.

نسیم یاقوتی فعالیت عروسک گردانی و عروسک سازی را از سال 77 آغاز کرده و سابقه کارگردانی نمایش عروسکی را نیز در کارنامه دارد. وی برای سومین بار است که در جشنواره ضامن آهو حضور پیدا می کند.