طرح ناحیه صنعتی جدید صالح آباد در شورای برنامه ریزی استان ایلام مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر رضایی منش اظهار داشت: با توجه به ضرورت هایی از قبیل کمبود زمین کافی در مرکز استان، واگذاری 85 درصدی زمینهای شهرک شماره یک ایلام و نبود گزینه مناسب برای احداث شهرک شماره دو در این شهرستان، طرح ایجاد ناحیه صنعتی صالح آباد در خارج از شعاع 30 کیلومتری شهر ایلام در شورای برنامه ریزی مطرح و مصوب شد.

وی گفت: ناحیه صنعتی صالح آباد در زمینی به گستره 99 هکتار در منطقه ریکا بخش صالح آباد شهرستان مهران احداث خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام ادامه داد: پس از تصویب سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران عملیات اجرایی آن در اوایل سال 92 آغاز خواهد شد.

رضایی منش نزدیکی به مرکز استان برخورداری واحدهای صنعتی مستقر در این ناحیه از معافیت مالیاتی با توجه به قرار گیری درخارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز، وجود زمین از منابع ملی ،تامین آب مورد نیاز در کوتاه مدت و دراز مدت از طریق سدهای در دست احداث و سامانه گرمسیری، قرارگیری در مجاورت مرز بین المللی مهران، قرارگیری در مسیر خط انتقال برق، گاز و خط راه آهن ایلام خوزستان که در آینده احداث خواهد شد را از جمله مزایای احداث این ناحیه برشمرد.

شرکت شهرک های صنعتی ایلام تاکنون 13 شهرک و ناحیه صنعتی در کلیه شهرستانهای استان احداث کرده است.