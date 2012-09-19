انتقاد سفیر روسیه از حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریست ها در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، لوان جاگاریان سفیر روسیه درتهران پیش از ظهر امروز چهارشنبه، با علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیرامون راه های گسترش مناسبات دوستانه فیما بین دو کشور بویژه همکاری های پارلمانی گفتگو و تبادل نظر کرد.

بروجردی در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روند توسعه و گسترش مناسبات فیما بین در عرصه های گوناگون گفت: علیرغم روند مطلوب تقویت همکاری های دوکشور، ایران و روسیه هنوز از ظرفیت های فراوانی برای گسترش روابط خود بویژه در بعد تجاری و اقتصادی برخوردار هستند. وی نقش همکاری های پارلمانی را دراین راستا بسیار مهم خواند و افزود: تحکیم همکاری های دوستانه تهران ومسکو درتامین آرامش وثبات پایدار در منطقه نقش مهمی دارد.

بروجردی درادامه افزایش تبادل هیات های پارلمانی فیما بین دو کشور را مهم دانست و افزود: رایزنی و مشورت دو پارلمان می تواند درتسریع روند مراودات فیما بین نقش مهمی را ایفا نماید. وی درهمین رابطه سفر رئیس دومای روسیه به تهران را مهم خواند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نزدیکی دیدگاه های تهران-مسکو در قبال تحولات منطقه بویژه اوضاع سوریه گفت: همکاری نزدیک دو کشور در حل معضلات وبحران های منطقه از جمله سوریه نقش مهمی درجلوگیری از گسترش دامنه بحران و یافتن راه حل سیاسی خواهد داشت.

سفیر روسیه در این دیدار ضمن با اهمیت خواندن مناسبات با ایران برای کشورش گفت: روسیه از گسترش مناسبات اقتصادی، سیاسی و پارلمانی فیما بین حمایت می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اوضاع سوریه بر ضرورت یافتن راه حل سوری-سوری از طریق مذاکره سیاسی و عدم حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه های تروریستی در سوریه تاکید کرد.

طرفین در این دیدار بر ضرورت ادامه رایزنی ومشورت نزدیک بین دو کشور تاکید کرد.