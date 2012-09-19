تظاهرات مردم افغانستان علیه فیلم موهن آمریکا همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، شاهدان اعلام کردند: حدود هزار معترض امروز چهارشنبه در اعتراض به پخش فیلم موهن آمریکایی در شرق افغانستان تظاهرات کرده و جاده اصلی منتهی به کابل را مسدود کردند.

معترضین که بیشتر آنها دانشجو بودند، شعار "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر دشمنان اسلام" را سر دادند.

از آغاز تظاهرات ضد آمریکایی در سراسر افغانستان، بیش از 30 افغانی کشته شدند.

پخش فیلم موهن آمریکایی علیه ساحت نورانی پیامبر اکرم (ص) سبب شده تا مردم مسلمان کشورهای مختلف جهان اسلام تظاهراتی را در اعتراض به این اقدام شنیء ایالات متحده برگزار کرده و حتی سفارت آمریکا را در برخی از این کشورها تسخیر کنند.

در پی انتشار فیلم موهن به پیامبر اسلام (ص) موجی از خشم مسلمانان منطقه و جهان را فراگرفته است و در لیبی خشم مسلمان سبب کشته شدن سفیر آمریکا در این کشور و سه دیپلمات دیگر در بنغازی شد.