انتحار نظامی اسرائیل کاسه صبر ایران را لبریز خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی ضمن گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس، به مدعیان سردمداری نظم جهانی هشدارداد: نگذارید عده‌ای انگشت‌شمار از افراطیون صهیونیسم که هنری جز توهین به انسان‌های آسمانی و صلحای زمانه ندارند، جنگ ادیان به راه اندازند و ثانیاً به فرزندان ناخلف و نامشروع خویش در اسرائیل بگویند که انتحار نظامی نکنند که کاسه‌ صبر ایرانیان نیز با همه گنجایشی که دارد، لبریز خواهد شد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انتخاب عنوان «دفاع مقدس» برای جنگی 8 ساله که در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب، توسط قدرت‌های غرب و شرق و ارتجاع منطقه به مردم ایران اسلامی تحمیل شده بود، از جمیع جهات عنوان بامسمّایی است که هم فرهنگ ایثار و شهادت‌طلبی را در جامعه نهادینه می‌کند و هم به رجزخوانان در همه اعصار یادآوری می‌نماید که «آزموده را آزمودن خطاست.»

8 سال دفاع مقدس مردم ایران از تمامیت ارضی کشور و اسلامیت حکومتی که اولین و کامل‌ترین نظام سیاسی تاریخ اسلام براساس مکتب اهل بیت(علیهم السلام) می‌باشد، در مقابله با مثلث شوم آن روزها، یعنی شرق، غرب و ارتجاع، شباهتی تمام با 10 سال جنگ‌های دفاعی پیامبر اکرم(ص) در سال‌های اول تشکیل حکومت اسلامی در مدینه علیه اشراف، بت‌پرست‌ها و منافقان دارد که از ترس اقبال مردم، آمده بودند تا با ابرهای تهدید و تطمیع، مانع از تابش خورشید اسلام و انقلاب اسلامی شوند.

اما به گواهی تاریخ در هر دو مقطع با مردمی روبرو شدند که با درک تعالیم قرآن، پیروزی و شهادت را «احدی‌الحسنیین» می‌دانستند و از بدر و احد و خندق تا خیبر و والفجر هشت و کربلای پنج، چنان جنگیدند که ناظران سیاسی و نظامی در طول تاریخ مات و مبهوت چگونگی تحقق وعده نصرت الهی در «کَم من فِئةٍ قلیلهِ غَلَبَتْ فِئةٍ کثیرةٍ» می‌باشند.

دشمنان اسلام در آن مقطع با جنگ احزاب و در این مقطع با تجهیز حزب بعث عراق برای براندازی نظام نوپای اسلامی به میدان آمده بودند و علی‌رغم شکست‌های پی‌درپی در میادین نظامی و سیاسی، هرچند سیلی محکمی خوردند، ولی گویی هنوز عبرت نگرفته‌اند و با تغییر روش‌ها همچنان کینه‌جویی می‌کنند.

توهین به ساحت مقدس پیامبری که رحمةللعالمین است و تهدید، تحریم و تبلیغ علیه ایران اسلامی که منادی صلح و دوستی در جهان کنونی است، تداوم همان کینه‌هاست که زمانی دندان مبارک رسول‌الله(ص) را در احد شکستند و زمانی برای هجوم سراسری به ایران اسلامی پیمان همکاری بستند.

سالگرد هفته دفاع مقدس و همزمانی آن با این توهین و تهدید، فرصت مناسبی است تا نهیب تنفر و بیداری سر دهیم و به دشمنان اسلام و ایران اسلامی یادآوری نماییم که اگرچه به امر قرآن در «ولاتسبّوا الذین یدعون من دون الله» عمل می‌کنیم، اما اگر بخواهید در احساس حقارت خویش، حماقت کنید، همان قرآن به ما آموخته که حیات ما در قصاص است و دستور داده که «و قاتلوهم حتّی لاتکون فتنه».

جوانان ایران اسلامی که این روزها در سنگر علم و دانش، قلّه‌های تکنولوژی و پیشرفت را زیر پای خویش گرفته‌اند، از نسل همان جوانان هستند که در 8 سال دفاع مقدس خروشندگی رود اروند و وسعت دشت‌های جنوب و صلابت کوههای غرب را مسحور گام‌های بااراده خویش کرده بودند و دشمنان انقلاب اسلامی را مجبور کردند تا در بین‌المللی‌ترین سازمان جهانی سند پیروزی نظامی و سیاسی ایران را به ثبت برسانند.

اینجانب که به خاطر مسئولیت‌های متعدد از زمان مبارزه تا پیروزی و تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی، هم با پیچیدگی‌های تصمیمات سیاسی آشنا هستم و هم از نزدیک شاهد شیوه‌های دفاعی مردم ایران بوده‌ام، به مدعیان سردمداری نظم جهانی هشدار می‌دهم که اولاً نگذارید عده‌ای انگشت‌شمار از افراطیون صهیونیسم که هنری جز توهین به انسان‌های آسمانی و صلحای زمانه ندارند، جنگ ادیان به راه اندازند و ثانیاً به فرزندان ناخلف و نامشروع خویش در اسرائیل بگویند که انتحار نظامی نکنند که کاسه‌ صبر ایرانیان نیز با همه گنجایشی که دارد، لبریز خواهد شد.

در پایان وظیفه خویش می‌دانم که به عنوان فرمانده 8 سال دفاع مقدس، از همه عزیزانی یاد کنم که در فراز و نشیب اتفاقات جنگ تحمیلی، ردای شهادت پوشیدند، مدال جانبازی گرفتند، اسارت را آزادگی خواندند، مفقود شدند و جاودانه ماندند، در لباس سپاهی، ارتشی و بسیجی، لوای ایثارگری برافراشتند و به عنوان خانواده‌ها در بدرقه و استقبال از عزیزانشان شهادت‌طلبی کردند و همه مردمی که دست‌به‌دست هم دادند تا زرّین‌ترین صفحه در صحیفه تاریخ ایران، به عنوان اولین جنگی ثبت شود که در پایان آن نه تنها یک وجب از خاک کشور از مام وطن جدا نشد، بلکه سرکرده‌ حزب بعث عراق در آخرین نامه خویش، مذبوحانه اعتراف کرد «ایران به همه خواسته‌های خویش رسید.»