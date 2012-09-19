دهیاری های همدان اتلاف سگ های ولگرد را اولویت کاری قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قنبری ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان همدان با بیان اینکه هزینه های درمان بیماری هاری بسیار سنگین است، گفت: اعتبار لازم برای اتلاف سگ های ولگرد به دهیاری ها اختصاص می یابد.

وی با تأکید بر ممنوعیت فروش حیوانات گزنده و زیانبار در شهر همدان افزود: اتلاف سگ های ولگرد از مواردی است که ارتقا سلامت شهروندان را به همراه دارد و باید اقدامات لازم در این زمینه به خصوص در روستاها صورت گیرد.

212 مورد گزیدگی حیوانات در همدان گزارش شده است

معاون فرماندار همدان با اشاره به اینکه در پنج ماهه نخست امسال افزایش آمار گزش مشهود بوده است، اظهار داشت: بیشترین آمار گزیدگی مربوط به بخش شراء بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 166 مورد به 212 مورد رسیده است.

وی عنوان کرد: دهیاری ها باید ضمن همکاری با خانه بهداشت نسبت به مکلف کردن خانوارهای روستایی برای قلاده گذاری سگ های خود اقدام کنند چرا که در صورت مقاومت برخورد دستگاه قضایی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه باید کنترل و نظارت قانونی مراکز فروش حیوانات در سطح شهر انجام شود، گفت: باید از خرید و فروش حیوانات زیانبار در مراکز شهر و مناطق حساس بهداشتی همچون نانوایی و محل فروش مواد غذایی جلوگیری شود.

قنبری یادآور شد: با پیگیری های انجام شده مراکز فروش مجاز و غیر مجاز، حیواناتی که به تازگی در منازل نگهداری می شود شناسایی شده و با متخلفین برخورد قانونی می شود.

آب آشامیدنی 12 روستا در همدان به صورت دستی کلرزنی می شود

وی در رابطه با وضعیت آب شرب روستایی نیز گفت: آب آشامیدنی 12 روستا در شهرستان همدان به صورت دستی کلرزنی می شود که از این تعداد سلامت آب شش روستای آن در دست اجرا و باید شش روستای دیگر که هنوز سنتی هستند چه سریعتر تعیین وضعیت شوند.

معاون فرماندار همدان افزود: از تعداد 82 روستای بالای 20 خانوار شهرستان 71 روستا تحت پوشش آب شرب سالم قرار دارند.

وی با تأکید بر دفع اصولی پسماندهای روستایی گفت: از تعداد 103روستای شهرستان، تنها زباله 39 روستا به صورت بهداشتی جمع آوری و دفن می شود.

قنبری ادامه داد: در بحث پسماند ازدیاد محل دفن زباله راهکار اساسی نیست چرا که هرچه تعداد محل دفن زباله کمتر باشد وضعیت محیط زیست مطلوبتر خواهد بود.