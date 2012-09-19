آیین آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه برادران و خواهران استان البرز با حضور ائمه جمعه، استاندار، روحانیون ،اساتید، طلاب و تنی چند از مسئولان و مدیران کل در محل مصلی نماز جمعه شهر کرج برگزار شد.

حجت الاسلام سید عباس مسعودی، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز با حضور در این آیین افتتاح حوزه های علمیه استان البرز گفت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه‌ی سراسر کشور، با اشاره به منزلت و جایگاه این شورا در تربیت روحانیون و علمای تأثیرگذار، بر ضرورت جدی گرفتن تحول در حوزه‌های علمیه و زنده‌کردن ظرفیت‌های درونی آن و ارتقاء سطح اخلاق، فکر و معرفت دینی طلاب تأکید کردند.

وی افزود: رهبر انقلاب اسلامی مبنای اصلی کار در حوزه‌های علمیه را تربیت فقیه خواندند و خاطرنشان کردند: لازم است در کنار توجه به این مبنای اصلی، به آموزش و فراگیری علوم عقلی اعم از فلسفه و کلام نیز اهتمام شود.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب «روح» حاکم بر حوزه‌های علمیه را تربیت علمای وارسته دانستند و در تبیین لوازمِ «صورت و قالبِ» فعالیت‌های حوزه‌های علمیه، بر مواردی همچون پرهیز از تقلید روش‌های مدیریتی دیوان‌سالارانه، گسترش تشکیلات اداری، موازی‌کاری و مدرک‌گرایی تأکید کردند.

کاربردی کردن منویات رهبری تلاش موثر حوزه های علمیه را سرعت می بخشد



حجت الاسلام مسعودی اظهار داشت: رهبر انقلاب تقویت سطح علمی و آموزشی در حوزه‌های علمیه را ضرورتی قابل توجه دانستند و تصریح کردند: لازم است شورای عالی حوزه‌های علمیه در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.

وی گفت: قالب فعالیت حوزه های علمیه در سخنان مقام معظم رهبری تعیین شده است و کاربردی نمودن فرمایشات معظم له، راه سرعت بخشیدن به تلاش تاثیر گذار حوزه های علمیه در عرصه های مختلف علمی ، فرهنگی و قرآنی است .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز ، با اشاره به این فرمایش رهبر معظم انقلاب که، روحانیون مسئول دینداری مردم هستند گفت: کم توجهی در این خصوص می تواند زمینه انحراف فکری مردم را فراهم نماید و آنان را در دام های گسترده نحله های نو تراش غرب و صهیونیسم گرفتار کند از این رو حوزه های علمیه وظیفه دارند با برنامه ریزی دقیق علمی تخصصی در زمینه های مختلف تلاش کرده و با تربیت طلاب، مسئولیت هدایت جامعه به صراط مستقیم را به خوبی انجام دهند .