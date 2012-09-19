تئاتر به اندیشه و ذهن کودک جان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طاهری بازیگر تئاتر و سینما ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوبی برگزاری جشنواره ها بر این است که بازیگر و تمامی دست اندرکاران درگیر در امور نمایش و تئاتر به نوعی درگیر و سبب تجربه اندوزی می شود.

وی افزود: جشنواره در نزد هنرمند جایگاهی ویژه دارد چرا که ادبیات و نمایشنامه را تقویت می کند و پویایی و رقابت را در پی دارد.

این بازیگر که متولد سال 1323 است و بیش از 50 سال است که در عرصه تئاتر و سینما فعالیت دارد، افزود: سمت و سوی جشنواره تئاتر کودک رضوی سمت و سویی خوبی است.

وی تاکید کرد: در این عرصه باید مراقب بود که نمایش ها و آثار به سمت کلیشه ای شدن نرود و از تکرارها جلوگیری شود.

طاهری ادامه داد: نباید شک کرد که کودک از خانواده و محیط پیرامون تأثیر می گیرد و باید تلاش کرد که سهم نمایش و تئاتر نیز در این عرصه احیا و طلب شود.

وی گفت: بهتر است که با حرکات و مفاهیم درست به کودک امور مناسب و مفاهیم اساسی را آموخت تا از این طریق به زبان کودکانه بیشترین تأثیرها داشت به نحوی که باید کودک از این طریق بداند در چه مقطعی قرار دارد.

طاهری معتقد است که از طریق تئاتر می توان به اندیشه ها و فکر کودک جان داد و زمینه رشد آن را فراهم کرد.