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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۴۰

در پی نتایج ضعیف مس؛

مراسم معارفه مدیر عامل جدید باشگاه مس کرمان در سکوت محض برگزار شد

مراسم معارفه مدیر عامل جدید باشگاه مس کرمان در سکوت محض برگزار شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مراسم معارفه مدیر عامل جدید باشگاه مس کرمان بدون دعوت از هیچ یک از رسانه های گروهی و سایر مقامات استان در باشگاه صنعت مس کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گفته می شد که استانداری کرمان و دفتر نمایندگان کرمان پیش از این با برگزاری چنین مراسمی در باشگاه صنعت مس مخالفت کرده بودند اما به هر شکل ظهر چهارشنبه ناصر شهبازی به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه صنعت مس کرمان رسما کار خود را آغاز کرده است.

در این مراسم همچنین نصرالله گنجعلی خانی مدیر عامل پیشین باشگاه مس نیز حاضر نبوده است اما با حضور محمد اسفنیار رئیس هیئت مدیره باشگاه مس این مراسم در نهایت برگزار شد.

ظاهرا با این اقدام روند مدیریتی باشگاه مس وارد فاز جدیدی خواهد شد که باید دید در ادامه چه اتفاقاتی در این باشگاه رخ خواهد داد.
 

کد مطلب 1700130

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