احداث 4 سالن ورزشی در خوی/برگزاری لیگ برتر والیبال ساحلی ایران در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده قرارگاه لشگری سپاه خوی ظهر چهارشنبه در نشست خبری افزود: برای توسعه و گسترش فعالیتهای ورزشی بسیجیان 4 سالن ورزشی در خوی احداث می شود.

سردار یدالله آبروشن افزود: این سالنهای ورزشی در مناطق شهری و روستایی احداث می شوند که هم اکنون بین 40 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با بیان اینکه برای احداث این سالنها نزدیک به پنج میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود گفت: این مکانهای ورزشی تا پایان امسال آماده بهره برداری خواهند شد.

نخستین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی ایران از فردا در ارومیه آغاز می شود

به گفته مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی در این مسابقات که به مدت 3 روز برگزار می شود22 تیم با هم رقابت می کنند.

علی ملااحمدی از آذربایجان غربی دو تیم در این رقابتها حضور خواهند داشت افزود: این مسابقات در زمینهای والیبال ساحلی مجموعه ورزشی غدیر ارومیه برگزار خواهد شد.

جشنواره استانی ورزشهای سنتی و بومی در خوی برگزار می شود

چهارمین جشنواره استانی ورزشهای سنتی و بازیهای بومی محلی آذربایجان غربی با محوریت کشتی آشیرماق در خوی برگزار می شود.

رئیس هیئت ورزشهای سنتی و بازیهای بومی محلی آذربایجان غربی در کارگروه ورزش و جوانان خوی گفت: این جشنواره در اواخر مهر ماه و با حضور بیش از 30 گروه در رشته های ورزشهای محلی و بومی از سراسر استان در شهرستان خوی برگزار می شود.

عین الله شریف پور ادامه داد: معرفی کشتی سنتی آشیرماق که از ورزشهای سنتی خوی در سالیان دوردست از محورهای اصلی این جشنواره است.

وی همچنین از جمع آوری اسناد لازم برای ثبت کشتی سنتی آشیرماق در ردیف ورزشهای بومی محلی کشور تا پایان امسال خبر داد.

پایان مسابقه تکواندو قهرمانی باشگاه های ارومیه

مسابقات تکواندوی قهرمانی باشگاههای شهرستان ارومیه، با هدف کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی پایان یافت.

این مسابقات در دو رده سنی نونهالان و خرد سالان و با حضور 10 تیم از باشگاههای شهرستان ارومیه در سالن ورزشی شهدای دادگستری برگزار شد که در پایان تیم شادلی اول شد وتیمهای الشن ودادگستری هم به ترتیب در مکان دوم وسوم قرار گرفتند .

در این مسابقات بیش از 150 تکواندوکار حضورداشتند.