به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در جلسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین نامه ای گفت: بر اساس قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت و زندانی شده است به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

وی افزود: بنده با افتخار اعلام می کنم که زیر نامه‌‌ای را که تلاش‌های قاضی مرتضوی را ستایش کرده بود امضا کردم و جزو 164 امضا کننده بودم.

نماینده مردم تهران ادامه داد: آیا کسی این جا هست که حق کسی را که نه بازداشت شده نه زندانی و نه تبعید زیر پا بگذارد؟

کوچک زاده اظهار داشت: یک روز به بهانه اینکه قول شرف داده و به آن عمل نکرده در مجلس به او بی‌شرف می‌گویید و روز دیگر می‌گویید قاضی برکنار شده است.

وی خطاب به هیات رئیسه مجلس افزود: می‌دانید چرا فضا اینقدر علیه قاضی مرتضوی است و ما که این جاییم باید فحش بخوریم؟ ما 164 نفر هستیم حالا شاید 4 نفر عنوان نامه را ندیدند و یا از امضای آن پشیمان شده‌اند اما آیا این دموکراسی شماست آقای لاریجانی؟

کوچک زاده تاکید کرد: ‌ما 164 نفر با افتخار این نامه را امضا کردیم از کسی که رسانه‌های دوم خردادی فاسد که می‌خواستند این مملکت را به فنا ببرند طبق قانون مجازات کرد،‌ ما دفاع می‌کنیم از کسی که تا این لحظه قوه قضائیه یک حکم بر برائت او داده است.

وی اضافه کرد:‌ آقایی که فرزندش در این قضایا صدمه دیده، درخواست تجدید نظر کرده، قوه قضائیه فصل الخطاب است و هر چند هم ممکن است خطا کند و یک نمونه خطایش هم همین است.

نماینده تهران خطاب به ریاست قوه قضائیه گفت: آقای قوه قضائیه چند بار برخلاف قانون اساسی هتک حرمت افراد بشود و مجازات نکنید.

کوچک زاده ادامه داد: من منتظر هستم ببینم به این قانون باور دارید یا خیر؟ آیا به قاضی این مملکت بی شرف گفتن به اتهام که اینکه قول شرف داد و عمل نکرد هتک حرمت است یا نیست؟

وی افزود: نماینده مجلس یا پسر شهید مطهری گفت پوفیوز، این هتک حرمت هست یا نیست اگر هست کی محاکمه می‌کنید؟

کوچک زاده گفت: چرا دایم دم از قانون می‌زنید و با بی قانونی به مردم توهین می کنید؟

وی خطاب به نادران خاطرنشان کرد: آقای نادران می‌دانید چرا ارز 2500 تومان شده است یک دلیلش این است که دوست دارید با قاضی مرتضوی و مشایی و ... دعوا کنید، شما 4 تا حرف اقتصادی بزن.

در این لحظه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که قصد داشت سخنان کوچک زاده را قطع کند گفت: صحبت‌های شما باعث ایجاد ماده 77 برای دیگران می‌شود حق ندارید به دیگران توهین کنید از خودتان دفاع کنید.

کوچک زاده خطاب به باهنر گفت: سخنان من به مذاق شما خوش نمی‌آید، عرض من این است که قانون اگر حاکم باشد هیچکدام از این اختلافات پیش نمی‌آید.

وی افزود:‌ البته می دانم این حرف‌ها برای من هزینه دارد اما در دل من درد وجود دارد.

کوچک زاده اظهار داشت:‌ همین متن صحبت‌های آقای لاریجانی در جلسه غیرعلنی مقابل من است بحث ما در رابطه با ارز بوده و اما 3 بار آقای لاریجانی گفته که "دولت باید سعی کند بازار ارز این گونه متلاطم نشود"‌ یک بار هم گفت "ما و دوستان‌مان در گفتارمان توجه کنیم چرا یکدیگر را بازی می‌دهیم."

نماینده مردم تهران ادامه داد: چرا یکدیگر را بازی می‌دهیم چرا بنده حق ندارم زیر نامه تشکر از قاضی مرتضوی را امضا کنم ولی شما حق دارید آقای موسویان را جاسوس بنامید و فردا هم اعلام برائت کنید.