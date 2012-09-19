آمادگی راه آهن فارس برای حمل محموله های صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد انصاری ظهر چهارشنبه دردیدار اتاق بازرگانی فارس با مدیرکل بازرگانی و بازاریابی راه آهن کشور اظهار داشت: هم اکنون راه آهن فارس 500 کیلومتر شبکه حمل ونقل ریلی دارد که این میزان پنج درصد کل محورهای کشور را تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: تعداد ایستگاههای راه آهن در فارس 23 مورد است که بیشتر این مکانها نزدیک به کارخانجات و صنایع موجود در مسیر است.
مدیرکل راه آهن فارس اضافه کرد: با توجه به این ویژگی ازتولید کنندگان، صادرکنندگان وکارخانجات فارس این انتظار می رود که حمل بارها و محموله های خود را به راه آهن واگذار کنند تا بدین وسیله زمینه شکوفایی فارس بیشتر فراهم شود.
انصاری همچنین تصریح کرد: صاحبان صنایع فارس مانند بازرگانان سایراستانها می توانند در امر خرید واگن وارد شوند تا بدین وسیله علاوه بر سود آوری گامهای موثری نیز در زمینه رشد فارس برداشته شود.
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