ساخت سه کارخانه فرآورده های لبنی در خراسان جنوبی / تولیدسالانه 115 هزار تن شیر

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هادربادی افزود: تعداد هفت واحد کارخانه شیر با ظرفیت اسمی 50 هزار تن در سطح استان موجود است که پنج واحد آن با ظرفیت 32 هزار تن در سال مشغول فعالیت است.

وی بیان کرد: کل نیاز شیر پاستوریزه مورد نیاز استان توسط کارخانجات مذکور تامین می شود و تولید اکثر کارخانجات محدود به شیر پاستوریزه، ماست، دوغ، کره و پنیر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: تعداد سه کارخانه شیرجدید به ظرفیت 57 هزار تن در سال در سطح استان در حال احداث است.

وی بیان کرد: تعداد تولیدکنندگان شیر دارای پروانه بیش از 250 نفر بوده اما با توجه به پراکنش و تغییرات موجود و خود مصرفی شیر تعداد تولید کنندگان شیر سنتی بطور دقیق مشخص نیست.

تولید سالانه 115 هزار تن شیر در استان

هادربادی با اشاره به تولید 115 هزار و 200 تن شیر طی سال گذشته در استان گفت: پیش بینی می شود حداقل به میزان سال قبل تولید شیر داشته باشیم که از نظر میزان تولید این استان رتبه 22 کشور را دارد.

وی افزود: بیشترین شیر تولیدی استان مربوط به شهرستان بیرجند با تولید بالغ بر 37 هزار تن در سال است که روزانه حدود 60 تن شیر به خارج استان صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: تعداد کل گاوداری های شیری دارای پروانه (صنعتی- روستایی) در سطح استان بالغ بر 250 واحد با ظرفیت دام مولد بیش از شش هزار و 200 راس است.

وی بیان کرد: از محل تسهیلات توسعه بخش کشاورزی به کلیه واحدهای تولید کننده دارای پروانه جهت افزایش بهره وری و به منظور بهسازی یا بهینه سازی واحد گاوداری امکان پرداخت تسهیلات وجود دارد.

هادربادی عنوان کرد: در سال جاری تا کنون 17 نفر از متقاضیان تسهیلات ارزان قیمت طرح توسعه بخش کشاورزی به منظور احداث، تجهیز و بهسازی گاوداری های شیری و همچنین ایجاد مراکز جمع آوری شیر جمعا به مبلغ 75 میلیارد و 768 میلیون ریال به بانک کشاورزی معرفی شده اند.