زیبا سازی ورودی بزرگراه آزادگان در منطقه 20 تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شیرازی با اشاره به این خبر گفت:‌ به منظور بهبود سیمای بصری مبادی ورودی این منطقه، ورودی بزرگراه آزادگان به خیابان فدائیان اسلام زیباسازی شد.

وی با اشاره به نصب پایه پرچم 60 متری جمهوری اسلامی ایران در مجموعه فرهنگی ورزشی قمر بنی هاشم(ع) واقع در خیابان فدائیان اسلام افزود: در راستای زیباسازی ورودی بزرگراه آزادگان به خیابان فدائیان اسلام ، 600 مترمربع نقاشی دیواری، 3500 مترمربع مواد پوشاننده، نصب 34 پایه پرچم جمهوری اسلامی در پل سیمان، رنگ آمیزی و شستشوی علائم ترافیکی و نمای ظاهری 232 واحد تجاری انجام شد.

شیرازی، منطقه 20 را به عنوان جنوبی ترین منطقه شهر تهران برشمرد و تصریح کرد: این منطقه از بزرگراه آزادگان سه ورودی دارد که به خیابانهای فدائیان اسلام، شهرزاد و شهید رجایی منتهی می شود.

وی در ادامه به نصب 11 تابلوی خوشامدگویی به مسافران درمبادی ورودی این منطقه اشاره کرد و ادامه داد: سه راه ترانسفو، جاده ورامین، بلوار شهرزاد، خیابان فدائیان اسلام، خیابان شهید رجایی و ابتدای صالح آباد از جمله مبادی ورودی منطقه 20 تهران محسوب می شوند که تابلوهای طرح جدید خوش آمدگویی در آن نقاط نصب شده است.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20 تهران به موقعیت مذهبی و تاریخی شهرری اشاره کرد و بیان داشت: تابلوهای مورد اشاره که ورود و خروج از محدوده جغرافیایی منطقه را اعلام می کند به منظور زیباسازی نمای بصری ورودی های شهر بهسازی شده است و این درحالی است که ورودی های خیابان ترانسفو و جاده ورامین از جمله ورودی های شهر تهران نیز محسوب می شوند.

آشنایی بانوان خانه دار منطقه 20 تهران با روش های خود امدادی و دگر امدادی

شهرداری منطقه 20 تهران در راستای ارتقای آگاهی شهروندان در خصوص امداد و نجات نسبت به برپایی کارگاه آموزشی مدیریت بحران برای بانوان خانه دار این منطقه اقدام کرد.

شهردار ناحیه 2 منطقه 20 تهران گفت: به منظور ارتقای آگاهی شهروندان کارگاه های آموزشی امداد و نجات و کمکهای اولیه برای بانوان خانه دار این ناحیه در خانه سلامت محله دیلمان برپا شد.

عرفان نصرتی با اشاره به نقش مؤثر بانوان در انتقال مفاهیم آموزشی به بنیان خانواده افزود: در این کارگاه آموزشی بانوان خانه دار با انواع روشهای خود امدادی و دگر امدادی از جمله نحوه تریاژ مصدومین، انواع زخمها و سوختگی، حمل مصدوم و... آشنا شدند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش های شهروندی، عنوان کرد: کارگاه آموزشی سلامت در خصوص بهداشت فردی و اجتماعی برای بانوان نمازگزار در مسجد ارشاد این ناحیه نیز برگزار شد و در پایان از شرکت کنندگان تست فشار خون به صورت رایگان انجام شد.