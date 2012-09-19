  1. ورزش
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

رکابزنان تیم پیشگامان کویر یزد راهی مسابقات جایزه بزرگ روسیه می‌شوند

رکابزنان تیم پیشگامان کویر یزد راهی مسابقات جایزه بزرگ روسیه می‌شوند

تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ مسکو، پنجم مهرماه راهی روسیه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوچرخه سواری، تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد پس از ثبت در فهرست اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به عنوان اولین تیم تخصصی ایرانی در مواد پیست، به منظور حضور در مسابقات جایزه بزرگ مسکو، راهی روسیه خواهد شد.

این مسابقات از هشتم مهرماه به مدت 2 روز و در مواد (اسپرینت، تیم اسپرینت، کایرین و یک کیلومتر) برگزار خواهد شد.

(محمود و محمد پراش، احمد اصغرپور و ابوالفضل زارع‌زاده) به عنوان رکابزن و سیدمصطفی سیدرضایی به عنوان مربی، ترکیب تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد را در این دوره از مسابقات تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 1700141

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