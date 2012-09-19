به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوچرخه سواری، تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد پس از ثبت در فهرست اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به عنوان اولین تیم تخصصی ایرانی در مواد پیست، به منظور حضور در مسابقات جایزه بزرگ مسکو، راهی روسیه خواهد شد.

این مسابقات از هشتم مهرماه به مدت 2 روز و در مواد (اسپرینت، تیم اسپرینت، کایرین و یک کیلومتر) برگزار خواهد شد.

(محمود و محمد پراش، احمد اصغرپور و ابوالفضل زارع‌زاده) به عنوان رکابزن و سیدمصطفی سیدرضایی به عنوان مربی، ترکیب تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد را در این دوره از مسابقات تشکیل می‌دهند.