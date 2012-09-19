کندی کار در اجرای کنارگذر دهلران قابل قبول نیست

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سفری که وزیر راه، مسکن و شهرسازی به شهرستان داشت از کنارگذر دهلران بازدید کرد واعتباری برای پیشرفت این پروژه اختصاص داد ولی متاسفانه با پیگیری های زیاد این پروژه هنوز به سرانجام نر سید ه است.

وی افزود: مانعی بر سر راه این پروژه نیست و پیمانکاران هم در محل پروژه هستند.

فرماندار دهلران اظهار داشت: ما امیدوار بودیم در هفته دولت این پروژه به بهره برداری برسد که نشد و قرار شد در هفته دفاع مقدس این کار صورت بگیرد که متاسفانه هنوز این پروژه به اتمام نر سید ه است.

این مسئول تصریح کرد: پیگیریهای خوبی از طرف مدیر راه و مسکن و شهرسازی شهرستان صورت می گیرد ولی متاسفانه مشکل اصلی در مرکز استان است.

علیزاده اظهار داشت: مدیرکل راه، مسکن و شهرسازی برای اتمام کنارگذر این شهرستان کاری بکند و این پروژه اکنون به مراحل انتهایی نزدیک شده است.

وی گفت: کنارگذر دهلران دو کیلومتر آسفالت شده و چهار و نیم کیلومتر آن بیس ریزی و آماده آسفالت است و تنها یک دهنه پل مانده است.

علیزاده افزود: تعلل و وقت تلف کردن در این پروژه قابل توجیه نیست و اداره کل راه و مسکن و شهرسازی باید از خود مایه بگذارند چراکه در مرحله اول وزیر یک میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص دادند و در سفر دوم که که مرکز استان داشتند قول دو میلیارد تومان داده بودن و 500 میلیون تومان هم از محل منابع استانی بود که ما پرداخت کردیم.