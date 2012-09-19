کندی کار در اجرای کنارگذر دهلران قابل قبول نیست

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سفری که وزیر راه، مسکن و شهرسازی به شهرستان داشت از کنارگذر دهلران بازدید کرد واعتباری برای پیشرفت این پروژه اختصاص داد ولی متاسفانه با پیگیری های زیاد این پروژه هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی افزود: مانعی بر سر راه این پروژه نیست و پیمانکاران هم در محل پروژه هستند.
فرماندار دهلران اظهار داشت: ما امیدوار بودیم در هفته دولت این پروژه به بهره برداری برسد که نشد و قرار شد در هفته دفاع مقدس این کار صورت بگیرد که متاسفانه هنوز این پروژه به اتمام نرسیده است.
این مسئول تصریح کرد: پیگیریهای خوبی از طرف مدیر راه و مسکن و شهرسازی شهرستان صورت می گیرد ولی متاسفانه مشکل اصلی در مرکز استان است.
علیزاده اظهار داشت: مدیرکل راه، مسکن و شهرسازی برای اتمام کنارگذر این شهرستان کاری بکند و این پروژه اکنون به مراحل انتهایی نزدیک شده است.
وی گفت: کنارگذر دهلران دو کیلومتر آسفالت شده و چهار و نیم کیلومتر آن بیس ریزی و آماده آسفالت است و تنها یک دهنه پل مانده است.
علیزاده افزود: تعلل و وقت تلف کردن در این پروژه قابل توجیه نیست و اداره کل راه و مسکن و شهرسازی باید از خود مایه بگذارند چراکه در مرحله اول وزیر یک میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص دادند و در سفر دوم که که مرکز استان داشتند قول دو میلیارد تومان داده بودن و 500 میلیون تومان هم از محل منابع استانی بود که ما پرداخت کردیم.
وی از مسئولان راه مسکن و شهرسازی خواست به صورت جدی پیگیر اتمام این پروژ کنار گذر دهلران باشند چرا که یکی از مطالبات به حق مردم این شهرستان است.
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