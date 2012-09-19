جنگ دشمن با ایران اعتقادی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از دختران نمونه مازندران در سالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی استانداری اظهار داشت: ایران اسلامی اکنون به درجات اقتدار و شکوفایی عظیمی دست یافته است.

وی افزود: ملت ایران در دوران پس از انقلاب و جنگ تحمیلی همواره در معرض هجمه های فرهنگی، سیاسی دشمن بوده و از تمامی این سختی ها با موفقیت بیرون آمده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به اینکه جنگ امروز دشمن با ملت اعتقادی است و می خواهد ملت های مسلمان را از عقاید و ارزشهای آنان دور کند، تصریح کرد: اکنون شبکه های متعدد تلویزیونی و ماهواره ای روزانه علیه اعتقادات و ارزشهای اسلامی هجمه می کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه نقش دستگاههای فرهنگی در مقابله با هجمه های فرهنگی دشمن بسیار اثرگذار است، یادآور شد: باید زنان و دختران ایران با تاسی از منش فاطمه معصومه (س) الگوی زن پاک ایرانی باشند.

وی با اعلام اینکه تبعیض و بی عدالتی بین زن و مرد با ظهور انقلاب اسلامی ایران از بین رفته است، اظهار داشت: اکنون زن ایران همپای مرد مومن در عرصه های مختلف اداری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای اداره و توسعه کشور خود تلاش می کند.

نبی الله خدابخشی، مدیر حوزه هنری مازندران نیز در سخنانی با اشاره به نقش اثرگذار هنر در تعالی بخشی ارزشهای معنوی، خواستار تقویت هنر دینی بین هنرمندان اسلامی و دینی شد.

وی بیان داشت: درک صحیح و موقعیت شناسی هنرمندان در برابر حوادث و تنگناهای مختلف سبب می شود تا استکبار با ترفندهای گوناگون و با استفاده از ابراز هنر با هنر و ارزش ایرانی برخورد کند.

به گزارش مهر، در این مراسم با حضور استاندار مازندران، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری، فرماندار ساری و تعدادی از مسئولان از دختران نمونه استان در عرصه های مختلف ورزشی نظیر سوسن حاجی پور قهرمان المپیکی تکواندو و عالیه محمودی قهرمان پارالمپیکی لندن تجلیل شد.