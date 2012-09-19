همه شکنجه گران مردم بحرین ؛ تصاویر و مشخصات قربانیان معروف

به گزارش خبرگزاری مهر، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین نه تنها توجهی به خواسته های مردمی ندارد بلکه دست مزدوران خود و اعضای خاندان حاکم از جمله فرزندان خود را برای شکنجه مردم باز گذاشته است.

این رژیم با وجود فریادهای مخالفان و گزارش موسوم به بسیونی در حالی ژست حمایت از قوانین را به خود گرفته است که به شکنجه مخالفان مشغول بوده و رهبران آنها را به زندان افکنده است.

نظامیان وابسته به آل خلیفه و دیگر مزدوران آنها علاوه بر به کارگیری همه ابزار ممنوعه از جمله گازهای سمی و خفه کننده به منازل مردم یورش می برند، اثاثیه منازل را نابود می کنند، پول و دارایی های شخصی را می دزدند،حرمت زنان را نگه نمی دارند، فعالان حقوق بشری را به زندان می اندازند و از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند.

رژیم در اقدامی پیشگیرانه در آستانه برگزاری نشست حقوق بشر ژنو درباره این کشور پایگاه شورای حقوق بشر ملل متحد را فیلتر کرد.

اما موضوعی که شبکه المنار به نقل از انجمن حقوق بشری نقل کرده است به نوبه خود قابل تامل است.

در این گزارش به ذکر افراد شکنجه گر وابسته به آل خلیفه و قربانیان تحت شکنجه اشاره شده است.

شکنجه گران کیستند؟

ناصر بن حمد آل خلیفه: وی در هشتم ماه مه سال 1987 متولد شده است. با وجود سن کم، پست فرمانده گارد پادشاهی بحرین را برعهده دارد. وی ریاست شورای عالی جوانان و ورزش و کمیته المپیک بحرین را نیز در اختیار دارد.

وی چهارمین فرزند ذکور حمد بن عیسی بن سلمان آل خلیفه از همسرش شعاعه بنت حسن الخریشی العجمی است.

خالد بن حمد آل خلیفه: وی متولد سال 1989 و پنجمین فرزند شاه بحرین است و با درجه ستوان دومی در نیروی دفاع بحرین فعالیت می کند. همسر وی سحاب دختر ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود شاه سعودی است.

نوره بنت ابراهیم آل خلیفه: وی در اداره مبارزه با مواد مخدر فعالیت می کند و در شکنجه علیه مردم، یورش به منازل، تعدی به زنان و کودکان دخالت زیادی دارد.

خلیفه بن احمد آل خلیفه: وی مدیر کل اداره پلیس استان جنوبی بحرین است.گفته می شود که این سرهنگ وابسته به آل خلیفه در یورش به منازل، ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان منازل، تعدی به زنان و کودکان، ترور مخالفان، اعمال محدودیتها علیه زندانیان سیاسی و اقدامات بی شمار دیگر علیه مخالفان دخالت دارد. وی در سپتامبر 2011 به علت شکایتهای مربوط به حقوق بشر از کار برکنار شده بود.

المنار در ادامه گزارش داد: فرزندان پادشاه بحرین با وجود سن کم؛ پستهای عالی در اختیار دارند و حقوقی که دریافت می کنند حق افسران شایسته است.

حضور فرزندان حمد نشانه این است که افراد بر اساس لیاقتهای خود به پست و مقام در بحرین نمی رسند.

ناصر بن حمد از سال 2000 که گارد شاهی تشکیل شده است ریاست آن را برعهده گرفته است.

در برنامه ویژه ای که از تلویزیون بحرین پخش شد ناصر بن حمد ورزشکاران شرکت کننده در تظاهرات ضد رژیم را به طور مستقیم تهدید کرد.

وی ضمن نادیده گرفتن حق تظاهرات مسالمت آمیز از یک رسانه رسمی برای ایجاد فتنه و تهدید وحدت ملی استفاده کرد.

همچنین پایگاههای اینترنتی از مشارکت ناصر بن حمد در سرکوب تظاهرات جزیره ستره بحرین پرده برداشتند.

اما برخی از کسانی که شکنجه شده اند عبارتند از شیخ عبدالله عیسی المحروس معروف به میرزا محروس. وی روحانی و معاون جمعیت خیریه الزهرا است.

وی در یکم آوریل سال 2011 در منزل یکی از بستگانش در منطقه البلاد القدیم بازداشت شده است.

المحروس در زندان القرین در منطقه القلعه نگهداری می شود. وی از ضرب و شتم و ناسزا گویی و نگهداری در مکان مخوف و شکنجه از سوی ناصر بن حمد آل خلیفه خبر داده است.

محمد حبیب المقداد رئیس جمعیت الزهرا در یکم آوریل 2011 بازداشت شده است و در زندان القرین در القلعه نگهداری می شود. وی با اشاره به ضرب و شتم شدید وی هنگام بازداشت از شکنجه خود از سوی ناصر بن حمد و وادار کردن خود برای بوسیدن رهبران بحرین خبر داده است.

محمد حسن محمد جواد در 22 مارس 2011 در ایست بازرسی نزدیک به مرکز پلیس النعیم بازداشت شده است. مکان بازداشت وی زندان الحوض الجاف است. وی از ضرب و شتم شدید خود از ناحیه سر و لگن هنگام بازداشت ونگهداری در مکانهای بسیار بد در طول بازداشت سخن گفته است. محمد جواد گفته است: یکی از کسانی که بر شکنجه من نظارت داشت ناصر بن حمد یکی از فرزندان پادشاه بحرین بود که شیخ محمد المقداد، شیخ میرزا المحروس و کریم فخراوی را نیز شکنجه کرده بود.

قربانی دیگری که از بیم پیگرد، نام خود را ذکر نکرده است، اعلام کرد در تاریخ شانزده آوریل 2011 در نزدیکی یک ایست بازرسی در نزدیکی کاخ الصافریه بازداشت شده است. وی گفت: خالد بن حمد آل خلیفه در میان کسانی که خودروی مرا بازرسی کردند بود.

یکی دیگر از این افراد که در نزدیکی الصافریه بازداشت شده و در زندان شهرک حمد نگهداری می شود از کتک خوردن و اهانت از سوی خالد بن حمد خبر داده است.

یکی دیگر از افرادی که نام خود را فاش نکرده، از دستگیری از سوی نظامیان رژیم که خالد بن حمد در میان آنها بود خبر داده و آورده است: پس از اینکه در گوشی همراه من تصویر یکی از روحانیون و شرکت در تظاهرات میدان اللولوه مشاهده شد خالد بن حمد و دیگران شروع به ضرب و شتم من کردند و الفاظ توهین آمیز طایفه ای بر زبان آوردند و مرا مجبور به خوردن خاک کردند.

آیات القرمزی شاعر معروف بحرینی نیز از شکنجه خود به دست نوره آل خلیفه سخن گفته است.

المنار در ادامه به نقل از یکی دیگر قربانیان شکنجه آورده است: من در محل کارم بازداشت شدم و از سوی خلیفه بن احمد آل خلیفه شکنجه شدم. وی از شکنجه من لذت می برد و به عمد به اعتقاد دینی من توهین کرد.