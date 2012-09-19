مجلس خواستار احساس مسئولیت مجامع جهانی در برابر دشمنان اسلام شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، علیرضا منادی سپیدان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان مجلس را در محکومیت توهین به ساحت پیامبر اسلام قرائت کرد.



در این بیانیه که به امضای ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده آمده است:



محمد نور خدا که اینک شعاع بی نهایتش شب پرستان نورگریز را به وحشت انداخته است. با انفجار نورانی انقلاب اسلامی ایران استکبار جهانی به رهبری آمریکا و صهیونیسم مزدور بی شخصیتی مانند سلمان رشدی را جلو انداخت تا پنجه به سیمای خورشید محمد (ص) می کشد و اینک حضرت محمد (ص) هر روز در حال پیش روی و فتح قلب های انسان هاست و سلمان رشدی چون خفاشی شب پرست خود را مخفی کرده است امروز بار دیگر فریاد محمد رسول الله (ص) در سرزمین های عربی طنین انداز شده است و آمریکا و غرب این حامیان دیکتاتوری را به چالش کشیده است و این انتظار می رفت که مثلث استکبار آمریکا و صهیونیسم عصبانی شوند و نقطه حزیمت جهان ستمدیده را مورد هدف قرار دهند و حال با ساختن فیلمی موهن و مبتذل دامن دریایی حضرت محمد (ص) پیامبری که انسانیت را به فطرت خویش دعوت کرد و فریاد عدالتش هنوز در رواق تاریخ پیچیده است را آلوده نمی گرداند و آمریکا و صهیونیسم است که به پرچمداری فساد و فحشا و بی مبالاتی در دنیای امروز اشتهار داشته و بدنام ابدی تاریخ اند عجبا اوباما که روزی به اسلام ابراز احترام می کرد تا مردم مسلمان را فریب دهد و رای بگیرد اینک با ادعای آزادی بیان زبان به کام گرفته و از اظهارنظر خودداری می کند که مبادا حمایت پشت پرده اش آشکار شود.



رئیس جمهور حاکمیتی که معترضان وال استریت را در منظر عالم به جرم اعلام نظر به زیر شلاق انتقام می گیرد چگونه با ادعای آزادی بیان در بی احترامی به شخصیتی که قلب میلیاردها انسان آزاده را به درد آورده است سکوت می کند.



نماینده حاکمیتی که فرقه دیویدیه را به جرم اعتقادی مغایر با اعتقادات مقامات آمریکا زنده در آتش می سوزانند چگونه در بی احترامی به اعتقاد بیش از یک میلیارد مسلمان طرفدار آزادی بیان می شود.



در قرن بیست و یکم اگر کسی در بافته های صهیونیسم تردید ایجاد کند واگر محققی در مورد ادعای دروغین آنها تحقیق کند حق نشر آن را ندارد و هنوز زندان های غرب شاهد زندانی شدن آنهاست.



زندان کردن و محکومیت فیلسوفی بزرگ مانند روژه گارودی در فرانسه نمونه ای از زیر پا گذاشتن آزادی بیان است ولی در حرمت شکنی از پیامبر اسلام طرفدار حقوق بشر می شوند.



وا اسفا کشورهایی که رسما حجاب اسلامی را ممنوع می کنند و حتی به شهروندان خود اجازه انتخاب پوشش نمی دهند اینک در مقابل بی احترامی به مقدس ترین انسان ها و آزادی بیان متوسل می شوند.



آمریکا غرب و صهیونیسم باید بدانند که دیگر تعارض رفتاری آنها برای مستضعفان جهان روشن شده است و فریبکاری آنها دیگر فاقد اثر است.



ما از مسیحیان و یهودیان آزاده جهان و به خصوص از کلیسا و پاپ اعظم انتظار داشتیم این اقدامات بی خردانه دولت آمریکا و اسرائیل را محکوم می کردند و همانند مسلمانان احترام به پیامبر آسمانی را پاس می داشتند. البته از اعلام انزجار نمایندگان محترم اقلیت های دینی مجلس شورای اسلامی تقدیر می گردد.



مسلمانان جهان باید بدانند که جنگ اسلام و کفر یک جنگ حقیقی است و تنها راه نجات بشریت توسل به راه محمد (ص) و کتاب او قرآن و ایستادگی در برابر آمریکا و صهیونیسم است. عزت و شرف ما مسلمانان در گرو پاسداشت حریم محمد (ص) و ایستادگی در مقابل دشمنان اوست و مطمئن باشیم که پیروزی از آن محمد (ص) و شکست مخصوص دشمنانش خواهد بود.



ما نمایندگان ملت بزرگ ایران ضمن محکوم کردن این اقدام سازمان یافته از دبیرکل سازمان کشورهای اسلامی می خواهیم با تشکیل جلسه فوق العاده ای راهبرد کشورهای اسلامی را برای مقابله با این ترفند مشخص نمایند.



ما نمایندگان ملت ایران از دولت های اسلامی می خواهیم که از بی تفاوتی دست بردارند و از حیثیت جهان اسلام در مقابل دشمنان اسلام دفاع و احساس مسئولیت کنند.



ما نمایندگان ملت ایران از مسلمانان جهان می خواهیم تا به اعتقادات خود در مقابل دشمنان محمد رسول الله (ص) ادامه دهند و به دشمنان بفهمانند که با جان و هستی خود در مقابل توطئه گران فداکاری خواهند کرد و از مقدسات خود دفاع خواهند کرد.