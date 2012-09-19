به گزارش خبرنگار مهر، مریم مطوف ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه از ریسک بالای این بیمه اطلاع کامل داشتیم، به خاطر حمایت از برگزار کنندگان نمایشگاه از جمله استانداری و سازمان بازرگانی و نیت خیری که داشتند تا اجناس را با کیفیت و قیمت مناسب و در یک زمان مناسب به دست مردم برسانند، این نمایشگاه را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دادیم.



سرپرست شعب بیمه نوین در استان قم با اشاره به اینکه آتش سوزی ظهر روز جمعه توسط نیروی انتظامی به ما اطلاع داده شد، گفت: به محض اطلاع از آتش سوزی شخص بنده به همراه کارشناس خبره بیمه در نمایشگاه حضور پیدا کردم و از میزان خسارت وارده بازدید کردم.



وی با اشاره به مشخص نبودن میزان خسارت وارده به غرفه داران اظهار کرد: برخی از خسارت دیدگان در شوک حادثه هستند و به آنان فرصت دادیم تا اسناد و مدارک خود را تحویل دهند تا میزان خسارت آنها برآورد و پرداخت شود.



وی افزود: برای اینکه به خسارت دیدگان آرامش خیال داده باشیم به صراحت به آنان گفتیم که با نظر مثبت و در چارچوب بیمه نامه تمام خسارت‌ها پرداخت می‌شود و سرعت و کیفیت در پرداخت غرامت سرلوحه کار ماست.

مطوف اظهار داشت: طبق گزارش آتش نشانی 50 غرفه نمایشگاه دچار خسارت و دودزدگی شده اند و حدود 8 غرفه نیز به طور کل خسارت دیده‌اند.



وی با اشاره به اینکه علت اصلی حادثه اتصالی برق بوده است، ادامه داد: طبق روال معمول بعد از پایان نمایشگاه، برق نمایشگاه به صورت کلی قطع می‌شود ولی از آنجا که در این نمایشگاه مواد لبنی و فاسد شدنی نیز عرضه می‌شد، مجبور بودند برق نمایشگاه را قطع نکنند که همین امر موجب اتصالی برق و آتش سوزی شده است.



مطوف تصریح کرد: چون کل نمایشگاه در قالب یک بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است، نمی‌توان خسارت وارده را به صورت انفرادی به غرفه داران پرداخت کرد و باید مدارک کلیه خسارت دیدگان تکمیل شده و بعد از تکمیل پرونده ، در اسرع وقت غرامت پرداخت خواهد شد.

