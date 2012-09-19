رکود و بی تحرکی شوراهای اسلامی مشارکت مردم را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر چهارشنبه در چهاردهمین گردهمایی ادواری روسای شوراهای اسلامی استان های سراسر کشور در سنندج اظهار داشت: رکود و بی تحرکی در شوراهای اسلامی، مشارکت مردم را در روند توسعه و پیشرفت تضعیف می کند و به همین دلیل رکود در شوراها برای مردم و مسئولان قابل قبول نیست.

وی خدمت به مردم را راهبرد اصلی دولت و نظام اسلامی عنوان کرد و افزود: در همین چارچوب، هیچ مانعی در مسیر خدمت به مردم نباید وجود داشته باشد و همه همت و تلاش مسئولان و شوراهای اسلامی باید معطوف به رفع این موانع شود.

استاندار کردستان با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مردم جایگاه ویژه ای قائل است، ادامه داد: مسئولان، مدیران و زیر مجموعه های اجرایی نباید با ارباب رجوع طلبکارانه برخورد کنند، چرا که مردم و مسئولان وظایف متقابلی نسبت به یکدیگر دارند و ضروری است در فضایی آکنده از تعامل و همکاری با یکدیگر برخورد کنند.

شهبازی یادآور شد: استان کردستان دارای مردمی فهیم، دیندار و قدرشناس است که لیاقت برخورد توام با مهر و محبت مسئولان و مدیران اجرایی را دارند.

وی هدف نهایی مدیریت در نظام اسلامی را جلب رضایت خدا و مردم عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند حرکت پرشتاب مدیران و تصمیم سازان است و نظام اسلامی مدیری را که در مسیر خدمت شتاب نداشته باشد تحمل نمی کند.

گفتنی است گردهمایی ادواری روسای شوراهای اسلامی استان های سراسر کشور به مدت دو روز در سنندج با هدف تعیین خط مشی راهبردی، بررسی و رفع موانع و مشکلات شوراهای اسلامی استان ها برگزار شد.