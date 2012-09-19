شوراها باید بین مردم و مسئولان اعتمادسازی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون پوررضایی ظهر چهارشنبه در چهاردهمین گردهمایی ادواری روسای شوراهای اسلامی استان های سراسر کشور در سنندج اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه کشور به بحث ایجاد درآمدهای پایدار و توجه به عمران شهری و استفاده از اعتبارات در بافت های فرسوده تاکید شده و شوراهای اسلامی به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای باید بیشتر به این امور بپردازند.

وی افزود: شوراهای اسلامی استان باید بر تعرفه های شهرداری ها، طرح ها و پروژ‌ه های استان نظارت بیشتری داشته باشند و کنترل خود را در این رابطه ارتقا دهند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری کردستان با تاکید بر شفاف سازی و کنترل بیشتر شوراهای اسلامی بر امورات و فعالیت های شهرداری ها، ادامه داد: گاهی اوقات به دلیل عدم اطلاع از قوانین موجود در شهرداری ها تخلف هایی صورت می گیرد که شوراها باید با نظارت بیشتر موجب جلوگیری از این عمل شوند.

پوررضایی یادآور شد: تلاش شوراها ارائه خدمت به مردم و پیشرفت و توسعه بیشتر امورات استان است پس باید در راستای وظایف و رسالت خود گام برداشته و از ایجاد اختلاف بپرهیزند.

گفتنی است گردهمایی ادواری روسای شوراهای اسلامی استان های سراسر کشور به مدت دو روز در سنندج با هدف تعیین خط مشی راهبردی، بررسی و رفع موانع و مشکلات شوراهای اسلامی استان ها برگزار شد.